Fenerbahçe ve Galatasaray kimle eşleşti? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA rakipleri!

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde Galatasaray ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İki ekibimiz de kuraya seri başı olarak katıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi oldu. Mladost Podgorica, ilk maçta Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yenmişti.
Galatasaray ise Östersunds'u elemesi halinde, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Inter Bakü-Fola Esch eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Azerbaycan'da oynanan maçı Inter Bakü, 1-0'lık skorla kazanmıştı. Temsilcimiz ilk maçında Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilmişti.
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.
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Misafir 17 dakika öncekorkmayın bjk avrupa da yine temsil eder tr yi00
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Misafir 27 dakika önceönce Galatasaray ın turu geçmesi lazım00
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Misafir 50 dakika önceOSTERSUND UN RAKİBİ BELLİ OLMUŞ DEMEKKİ :)183