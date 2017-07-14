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Fenerbahçe ve Galatasaray
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Fenerbahçe ve Galatasaray kimle eşleşti? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA rakipleri!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olası Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi ile, Galatasaray ise Inter Bakü-Fola Esch maçının galibiyle eşleşti

14 Temmuz 2017 Cuma, 12:44:28 Güncelleme: 15:22:13

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde Galatasaray ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İki ekibimiz de kuraya seri başı olarak katıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi oldu. Mladost Podgorica, ilk maçta Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yenmişti. 

Galatasaray ise Östersunds'u elemesi halinde, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Inter Bakü-Fola Esch eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Azerbaycan'da oynanan maçı Inter Bakü, 1-0'lık skorla kazanmıştı. Temsilcimiz ilk maçında Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.

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YORUMLAR 23
  • Misafir 17 dakika önce
    korkmayın bjk avrupa da yine temsil eder tr yi
  • Misafir 27 dakika önce
    önce Galatasaray ın turu geçmesi lazım
  • Misafir 50 dakika önce
    OSTERSUND UN RAKİBİ BELLİ OLMUŞ DEMEKKİ :)
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