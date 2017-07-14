Cengiz Ünder Roma'da!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 20 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'in Roma'ya transfer olduğunu düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

Başkan Gümüşdağ, Roma'nın Başakşehir'e 15 milyon Euro ödeyeceğini ve Cengiz'in sonraki satışınadn net %20 pay alacaklarını açıkladı.

Basın toplantısında söz alan genç oyuncu, "Bir sene önce İstanbul'a gelmiştim. Şimdi Roma'ya gidiyorum. Çok stresliyim. Kendimi orada da kanıtlamak istiyorum. Roma'da benim bölgemde oynayan Salah, Liverpool'a gitti. El Shaarawy ve Perotti ile forma için yarışacağım. Formayı alıp ilk 11'de oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE 600 BİN EURO’YA ALINMIŞTI

Medipol Başakşehir’e geçen sezon başında 600 bin Euro’ya Altınordu’dan transfer edilen Cengiz, lig, kupa ve Avrupa’da oynadığı toplam 43 resmi maçta 9 gol attı, 8 asist yaptı. Turuncu-Lacivertli ekip, milli futbolcu için kısa süre önce Manchester City’den gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmemişti.

İstanbul ekibinde değerini yaklaşık 21 kat artırıp 15 milyon Euro’ya İtalyan devi Roma’ya transfer olan Cengiz, böylece 2011’de 13 milyon Euro’ya Galatasaray’dan Atletico’ya giden Arda Turan’ı geride bırakarak Türkiye’den Avrupa’ya giden en pahalı yerli futbolcu oldu.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?



İSİM: Cengiz Ünder

DOĞUM TARİHİ: 14 Temmuz 1997 (20)

DOĞDUĞU İL: Balıkesir

BOYU: 1,73m

MEVKİ: Orta saha

AYAK: Çift ayaklı

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 5 milyon €

OYNADIĞI TAKIMLAR: Altınordu, Başakşehir

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in genç ismi Cengiz Ünder, Roma'ya transferi öncesinde başkan Göksel Gümüşdağ ile birlikte basının karşısında çıktı.



"MANCHESTER CITY, ALMAN TAKIMINA VERECEKTİ"



Göksel Gümüşdağ, basın toplantısında "Cengiz Ünder'i 600 bin euro karşılığında Altınordu'dan almış bulunmaktaydık. Bir Türk oyuncunun yerli oyuncu satışında artık rekor Başakşehir'indir. Cengiz'in satış bedeli 15 milyon eurodur. 15 milyon euronun yanında Cengiz'in satışından net %20 kadar kasamıza girecek. İnanıyorum Cengiz kardeşimiz bundan sonra da önemli transfere imza atacaktır. Cengiz, Abdullah Avcı'nın 1 yıldır takip ettiği bir oyuncuydu ve onun onayıyla aldık. Cengiz'in en çok teşekkür etmesi gereken kişi Abdullah Avcı'dır. Manchester City ile de görüşmeler devam etti. City eğer alsaydı, bir Alman kulübüne kiralık verecekti. Roma direkt oynatacağını söylediği için Roma'ya gitti" dedi.



"ROMA KADRODA DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN SEÇTİM"

Genç futbolcu Cengiz Ünder ise şu ifadeleri kullandı: "Şu zamana kadar üstümde emeği herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle Abdullah Hoca ve Fatih Terim'e teşekkür ettim. 1 sene önce buraya gelmiştim ve şimdi bir sene sonra Roma'ya gidiyorum. Altıordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a da çok teşekkür ediyorum. Buralara gelmemde onların da büyük emeği var. Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin genç oyunculara verdiği desteği biliyorum. Roma daha çok hücum odaklı futbol oynuyor. City alıp kiralıyor, Roma direkt takıma oyuncu istediği için bu kararı vermem kolay oldu. Şu anda El Shaarawy ve Perotti var. Onlarla rekabete gireceğim. Her şey çok hızlı gelişti. Ben kendime her zaman güveniyorum. Orada da formayı alacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Burada nasıl çalıştıysam orada da öyle çalışacağım. Buraya ilk geldiğimde ilk 11'de oynayacağımı beklemiyordum ama Abdullah hoca bana şans verdi. Altınordu'ya 10 yaşında geldim. Altınordu sadece saha içinde değil saha dışında da çok şey öğretiyor. Türkiye'de en iyi futbol altyapısı. Dünyanın sayılı kulüplerinden birine gidiyorum. İtalya'nın en büyük 3 kulübünden bir tanesi. Şimdi oraya gidiyorum. Umarım oradan sonra da daha büyük kulüplere imza atarım."



CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK TELEFONU

Son olarak Cengiz Ünder, "Bu arada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce beni aradı ve ülke olarak arkamda olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.



DOĞUM GÜNÜNDE ROMA'YA TRANSFER OLDU

Bu arada 20. yaş gününde Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'e, kulübü Başakşehir tarafından veda toplantısında pasta kesildi. Ayrıca başkan Göksel Gümüşdağ, Cengiz'e hatıra olarak nazarlık takarken, genç futbolcunun ailesi de basın toplantısının sonunda gazetecilere poz verdi.

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