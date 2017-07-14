Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluş beİN Sports'ta soruları yanıtladı. Aykut Kocaman, transfer istediğini dile getirdi.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

"GEÇEN SEZONDAN BİR ŞEYLER DEĞİŞTİRMELİYİZ"

"Geçen sezondan bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bazı değerlerin kırıldığı bir sezondu. Böyle bir sezonun ardından Şampiyonlar Ligi gibi bir serüvenini içine girdik. Sporting Lizbon, Marsilya, Bilbao ve Monaco gibi takımlarla hazırlık maçlarına çıkıyoruz. Bunun bir riski de vardı açıkçası. Ama gerçeklerimizi de görmemiz gerekiyordu. Bir takım eksikliklerimiz var. Ama ne kadardı bunu görmemiz lazımdı. Sonuç kaygısı yaşamadan nerelere kadar çıkabileceğimizi görmek istedim. Şimdi elimizde bir takım veriler var."

"MAÇ TAKVİMİNE İTİRAZ ETMEMEK LAZIM"

"Takvime şikayet etmemek lazım. Artık önümüzde bir takvim var ve buna göre hazırlanmamız lazım. Takım içinde bir takım şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz."

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

"Buraya bireysel olarak geldim. Çevirebilirsek ne ala? Bütün çalışmayı göstereceğiz. Yapamazsak afadersiniz diyeceğiz. Ne olması gerekiyor, neleri yapmamız gerekiyor bunu soracağız. Geçen sene çok bire bir oynayan bir takım vardı. Şimdi daha kombine oyun oynayacağız. Kolay olmayacak, mutlaka zamana ihtiyacımız var. Biraz daha çalışmaya ihtiyacımız var. Olduğu zaman çok daha iyi olacak işler."

"EN BÜYÜK EKSİKLİK ÖZGÜVEN"

"Oyunu bizim daha ön tarafa yıkmamız gerekiyor. Benim hem kendi oyun anlayışım, hem de Fenerbahçe mantığım bunu gerektiriyor. Doğrudan kazanmaya giden yolları araştırmaya çalışacağız. Takımda gördüğüm en büyük eksiklik özgüven. Bu özgüven tahribatını çevirmemiz lazım. Bu oyuncuların hepsi, bir başarı yaşadığı için buraya geldi."

"RAKİPLERİ EZEN BİR KADRO KURMALIYIZ"

"Ben ayrıldığımdaki son Fenerbahçe kadrosu gibi rakiplerini ezen, yıkan bir kadro kurmamız lazım. Bunun içinde özgüven gerekiyor. Hepsi iyi oyuncular, yapabilecek güçteler. Bu tip durumlarda koruma içgüdüsü ortaya çıkıyor. Bu da daha çok bireyselleşmeye götürüyor. Günümüz futbolunda da bireyselleşme bir sonuç vermiyor."

"FENERBAHÇE'DEKİ SON SENEMDE ÇOK KUVVETLİ BİR KADRO VARDI"

"Fenerbahçe'de son senemde çok kuvvetli bir kadro vardı. Herkes birbirine yardım ediyordu. Ben takımdaşlığa çok inanırım. Bu kadrodan da bunu bekliyorum. Herkesin birbirine saygı duymasını bekliyorum. Oyuncularıma gösterdiğim saygının aynısını da kendime gösterilmesini bekliyorum. Herkes birbirine saygı duyarsa, yardım ederse, takım bütünleşir ve bireyselleşmeden uzaklaşır."

"TRANSFER İÇİN BONSERVİSSİZ...

"FFP herkeste var. Beşiktaş'ta da var, Galatasaray'da da. Kabul etmek gerekir ki bizde de var. Bu gerçek ile yüz yüzeyiz. Bu kulüplerin transferlere ihtiyaçları oluyor. Oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum, alın şu parayı oyuncu transfer edin' dese biri onu da yapamıyoruz. Transfer gerekli mi? Evet gerekli, ona bir itirazım yok. Ama transfer etmek için bonservissiz olması gerekiyor. Bonservis olmadığı zaman da bonservis gibi imza parası alıyor. Muazzam şişen ücret bunlar. Çok para vermek oyuncunun değerini arttırmıyor. Ölçüsüzlük bu. Az vermekte olduğu gibi çok verince de sorunlar oluyor."

"TRANSFER İSTİYORUM AMA KİMSEYİ KANDIRMAYALIM"

"Aykut Kocaman transfer yapmıyor diyorlar. Tam tersi aslında transfer istiyorum. Gerçekleri konuşunca böyle oluyor, hayal satmıyoruz. Gerçeği konuşmak, bu işin altında ezilmek demek değildir. Transfer istiyorum evet ama kimseyi de kandırmamak lazım."

"FORVET TRANSFERİ İHTİYACIMIZ VAR"

"Van Persie'nin geçen sezonki performansına ve Fernandao'nun sakatlığına bakacak olursak çok net bir forvet transferi ihtiyacımız var. Bunu inkar edecek değiliz. Ancak dediğim gibi transfer kolay değil. Fenerbahçe'de herkes şampiyonluk istiyor. Taraftar istiyor, yönetim istiyor, herkes istiyor. Bu süreçte gençlere ne kadar süre verebilirim bilmiyorum. Gençlerin 'Biz kendimizi ne kadar geliştirebiliriz' diye düşünmesi gerekiyor. Şu anda kulübün önünü açacak her hamle benim için uygundur. Sabır, bilgi, plan gerekiyor ama Türkiye'de kimsenin buna tahammülü yok. Kulübün menfaati her şeyin önündedir benim için."

"SİSTEM YOBAZLIĞIM OLMADI, OLMAZ"

"Hiçbir zaman sistem yobazlığım olmamıştır. Bir sistem deneriz. Olmadığında değiştiririz, başka bir oyuna geçeriz. Bu koçluğun olmazsa olmazıdır. Benim de öyle. Topun takibinin biz olduğumuzu gösterip, en çok atan ve en az yiyen takım olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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