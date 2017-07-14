Babel ve Atiba Hutchinson basın toplantısı düzenledi

Beşiktaşlı futbolcular Ryan Babel ve Atiba Hutchinson, takım olarak üçüncü şampiyonluğu istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın önemli isimleri arasında yer alan Hutchinson ve Babel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Hutchinson, bütün bir sene hedef için çalışıp bunu başarmanın harika bir duygu olduğunu belirterek, "Geçen seneki şampiyonluk çok özeldi. Kutlamaların tarifi imkansız. Üst üste iki kere şampiyon olmak çok güzel. Bunu üçüncü kez yapmak istiyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın Pepe transferini değerlendiren Kanadalı oyuncu, "Pepe'nin kim olduğunu herkes iyi biliyor. Çok fazla şampiyonluk sevinci yaşamış ve kazanma karakterine sahip bir oyuncu. Burada da büyük bir etki yapacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki katkısı da çok değerli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Marcelo'nun Olympique Lyon'a transferine de değinen Hutchinson, "Marcelo bizim için çok önemliydi. Geldiği ilk günden beri önemli katkılar verdi. Önemli bir oyuncuydu. Kendisine yeni takımında iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun son döneminde yaşadığı sakatlıkların kendisini üzdüğünü anlatan deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezonun en üzücü anı son bölümde sakatlanmam ve takıma katkı veremememdi. Nihayetinde şampiyon olduk ve bu çok önemliydi. Takım için de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamamamız ve Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etmemiz üzücüydü. Turu geçseydik daha ileriye gidebileceğimizi biliyorduk. Bu sezon daha çok çalışarak daha da ileriye gideceğimize inanıyorum."

Beşiktaş'ın son yıllarda önemli başarılara imza attığını kaydeden Hutchinson, "Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı yükseliş gerçekten olağanüstü. Son 4 yılda atılan önemli adımlar var ve takım ileriye gitti. Stat ve tesislerin yapılması bunu gösteriyor. Burası Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Bu şekilde doğru insanlarla ve doğru adımlarla devam etmeli." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta mutlu bir dönem geçirdiğini vurgulayan Kanadalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Burada çok mutluyum, ailem de çok mutlu. Hep birlikte huzurluyuz. Kariyerimi burada bitirmek benim için çok özel olur. Geldiğim günden beri taraftarlar bana çok sahip çıktı. Gelecek neler getirir hep birlikte göreceğiz. Şu anda kariyerimden sonrasını değil önümüzdeki sezona iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra şu an için herhangi bir planım yok. Hala futbol oynamaya devam ediyorum ama bıraktıktan sonra da futbolun içinde kalmak isterim. Kariyerimin sonuna doğru altyapıda görev almayı düşünebilirim."

Vodafone Park'ı özlediğini söyleyen ve geri dönmek için sabırsızlandığından bahseden Hutchinson, "Ligin ilk haftalarında fazla deplasmana gitmemek, seyahat etmemek küçük bir avantaj gibi görünebilir ama son iki sezonda olduğu gibi maç maç gideceğiz. Önemli olan lige iyi bir giriş yapmak. Bunu başarınca öz güveniniz yerine geliyor." yorumunu yaptı.

Atiba, ayrıca Beşiktaş kariyerinde en iyi gelişim gösteren futbolcunun Oğuzhan Özyakup olduğunu söyledi.

BABEL: FORVET OLARAK DA OYNAYABİLİRİM

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ihtiyaç duyulması halinde forvet hattında da takımına destek verebileceğini dile getirdi.

Siyah-beyazlı takıma transfer olduğu için çok gurur duyduğunu aktaran Babel, "Takıma ocak ayında katıldım ve şampiyonluğun bir parçası oldum. Umarım bu sezon da bu başarı tekrarlanır. Beşiktaş'a transferimde emeği olanlara minnet duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Bir basın mensubunun ihtiyaç olması halinde forvet olarak da görev yapıp yapamayacağı sorusuna Babel, "Forvet olarak da oynayabilirim. Kariyerim boyunca tutturduğum istatistiklere bakarsak golcü olduğumu söyleyemem. Takımı öne taşırım, arkadaşlarıma servis yaparım, topu tutarım ama golcü değilim. Kiminle oynamak istediğime gelirsek Beşiktaş transfer ederse Messi ile oynamak isterim." diye cevap verdi.

Sezon öncesi hazırlıklarına izinli döneminde başladığını söyleyen tecrübeli futbolcu, "İzin döneminde bazı alışkanlıklarımı değiştirdim. Bireysel antrenörler 'İlk iki hafta tamamen dinlenin ve sonra çalışmaya başlayın' derler. Ben 5 gün dinlenip sonrasında çalışmaya başladım." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın yaşlı bir kadrosu olduğu şeklindeki yorumlara katılmadığını söyleyen Hollandalı futbolcu, şunları söyledi:

"Tecrübeli olmak her zaman iyidir. Benim yaşlı tanımımla medyanın yaşlı tanımı farklı. Yaşlı kadro ifadesine katılmıyorum. Pepe gibi bir oyuncu geldi, bize çok büyük katkı sağlar. Henüz kadro tamamlanmadı ama tamamlanınca Avrupa'da büyük takımlarla başa çıkabilecek takım haline geleceğiz."

Çektiği videolarla sosyal medyada en çok izlenen oyuncular arasında olan Babel, "Taraftarlara futbol dışında malzeme vermeye çalışıyorum. Güzel ve hoş bir görüntü oluyor. Belki kariyerim bittiğinde Steven Spielberg ile ortak bir kariyer düşünebiliriz ancak şu anda futbola odaklanmış durumdayım." değerlendirmesinde bulundu.

Babel, Vodafone Park'taki atmosferi özlediğini ve taraftarlarla birlikte yaptıkları üçlü tezahüratı çok sevdiğini sözlerine ekledi.

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