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FUTBOL

Galatasaray, Sneijder'la yollarını ayırdı - Son Dakika

Galatasaray, Sneijder'la yollarını ayırdı

Galatasaray, Wesley Sneijder ile yollarını ayırdı

14 Temmuz 2017 Cuma, 19:01:47 Güncelleme: 20:41:28

Galatasaray, Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile yollarını ayırdı.

 

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Wesley Sneijder'ın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Hollandalı yıldız, önümüzdeki 3 yıl içinde herhangi bir Süper Lig takımına transfer olması halinde, sarı-kırmızılılara 20 milyon Euro tazminat ödeyecek.

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YORUMLAR 18
  • Misafir 20 dakika önce
    yazik cok yazikkkk
  • Misafir 1 saat önce
    muslerayı da satsalar beyin de gitti mi amatör takımlara da yenilirler artık
  • Misafir 1 saat önce
    come to Beşiktaş
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