Galatasaray, Sneijder'la yollarını ayırdı - Son Dakika

Galatasaray, Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Wesley Sneijder'ın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Hollandalı yıldız, önümüzdeki 3 yıl içinde herhangi bir Süper Lig takımına transfer olması halinde, sarı-kırmızılılara 20 milyon Euro tazminat ödeyecek.