Galatasaray, Sneijder'la yollarını ayırdı - Son Dakika

Galatasaray, Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile yollarını ayırdı.
GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Wesley Sneijder'ın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Hollandalı yıldız, önümüzdeki 3 yıl içinde herhangi bir Süper Lig takımına transfer olması halinde, sarı-kırmızılılara 20 milyon Euro tazminat ödeyecek.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 18
-
Misafir 20 dakika önceyazik cok yazikkkk00
-
Misafir 1 saat öncemuslerayı da satsalar beyin de gitti mi amatör takımlara da yenilirler artık150
-
Misafir 1 saat öncecome to Beşiktaş93