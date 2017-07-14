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FUTBOL

Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder ailesiyle vedalaştı

14 Temmuz 2017 Cuma, 19:14:04

  • 1 Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder ailesiyle vedalaştı
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    Serie A temsilcisi Roma'ya transfer olan Medipol Başakşehir futbolcusu Cengiz Ünder'i, bugün Atatürk Havalimanı'ndan ailesi gözyaşları arasında uğurladı.

  • 2 Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder ailesiyle vedalaştı
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    THY'ye ait bir uçakla İstanbul'dan Roma'ya giden Cengiz Ünder, kendisini uğurlamak için Atatürk Havalimanı'na gelen annesi Fatma, babası Hasan ve ablası Fatma Nur'dan gözyaşları içinde ayrıldı.

  • 3 Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder ailesiyle vedalaştı
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    Saat 15.40'ta Roma'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Cengiz Ünder  dış hatlar terminali gidiş katı önünde ailesinden uzun süre ayrılamadı.

  • 4 Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder ailesiyle vedalaştı
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    Annesi Fatma, babası Hasan ve ablası Fatma Nur'a birkaç kez sarılan Cengiz Ünder, onların gözyaşları karşısında duygulandı.

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  • 5 Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder ailesiyle vedalaştı
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    Cengiz Ünder kameralara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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YORUMLAR 9
  • Misafir 5 dakika önce
    adamsın cengiz yolunda bahtında açık olsun
  • Misafir 7 dakika önce
    Duygusalağa gerek yok ama Allahtan başarılar dilerim yolun açık olsun kardeşim
  • Misafir 10 dakika önce
    askere mi gidiyomuş gibi
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