FUTBOL
Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder ailesiyle vedalaştı
14 Temmuz 2017 Cuma, 19:14:04 | Güncelleme: 19:24:41
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Serie A temsilcisi Roma'ya transfer olan Medipol Başakşehir futbolcusu Cengiz Ünder'i, bugün Atatürk Havalimanı'ndan ailesi gözyaşları arasında uğurladı.
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THY'ye ait bir uçakla İstanbul'dan Roma'ya giden Cengiz Ünder, kendisini uğurlamak için Atatürk Havalimanı'na gelen annesi Fatma, babası Hasan ve ablası Fatma Nur'dan gözyaşları içinde ayrıldı.
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Saat 15.40'ta Roma'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Cengiz Ünder dış hatlar terminali gidiş katı önünde ailesinden uzun süre ayrılamadı.
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Annesi Fatma, babası Hasan ve ablası Fatma Nur'a birkaç kez sarılan Cengiz Ünder, onların gözyaşları karşısında duygulandı.
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Cengiz Ünder kameralara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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"10 yaşımdan beri ailemden uzak yaşıyorum."
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"İstanbul'a geldiğimde beraber yaşıyorduk."
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"Fakat Roma'ya gelecekler ve benimle kalacaklar."
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"İlk defa bu kadar uzak kalacağız."
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"Türkiye'yi, Türk bayrağını orada onurla temsil edeceğim."
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Baba Hasan Ünder ise, " Oğlumla gurur duyuyorum. Allah yolunu açık etsin. Kazasız belasız Allah uzun ömürler versin" dedi.
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600 BİN EURO'YA GELMİŞTİ
Medipol Başakşehir Cengiz Ünder'i, 600 bin Euro karşılığında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer etmişti.
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Cengiz Ünder, lig, kupa ve Avrupa’da oynadığı toplam 43 resmi maçta 9 gol attı, 8 asist yaptı.
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Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder için Manchester City'nin yaptığı 7 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti.
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15 milyon Euro’ya İtalyan devi Roma’ya transfer olan Cengiz, böylece 2011’de 13 milyon Euro’ya Galatasaray’dan Atletico’ya giden Arda Turan’ı geride bırakarak Türkiye’den Avrupa’ya giden en pahalı yerli futbolcu oldu.