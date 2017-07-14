Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana istasyon çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup salonda çalışırken, Gökhan Gönül bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı.

Antrenmanın ikinci bölümünde top kapma çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, orta şut çalışmaları sonrasında çift kale maç oynadı. İdman açma germe hareketleriyle sona erdi. Çalışmaya izinli olan Ricardo Quaresma, Pepe ve Anderson Talisca'nın yanı sıra ameliyat olan Gökhan Töre katılmadı.

Şenol Güneş, idman sonrasında Atınç Nukan ve Matej Mitrovic'i özel olarak çalıştırdı.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanlarla devam edecek.