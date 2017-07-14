ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe Marko Guduric
FUTBOL

Fenerbahçe, Marko Guduric'i transfer etti

Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın 22 yaşındaki basketbolcusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı

14 Temmuz 2017 Cuma, 21:06:48 Güncelleme: 21:10:34

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Kızılyıldız'dan Sırp oyuncu Marko Guduric'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Şutör guard pozisyonunda oynayan 1.96 metre boyundaki Guduric, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 29 maçta 7.8 sayı, 2.1 asist, 2.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Sinan Güler ve Nicola Melli'den sonra Guduric'le 2017-2018 sezonu öncesi 3. transferini gerçekleştirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER