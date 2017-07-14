Fenerbahçe, Marko Guduric'i transfer etti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Kızılyıldız'dan Sırp oyuncu Marko Guduric'i transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Şutör guard pozisyonunda oynayan 1.96 metre boyundaki Guduric, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 29 maçta 7.8 sayı, 2.1 asist, 2.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Sinan Güler ve Nicola Melli'den sonra Guduric'le 2017-2018 sezonu öncesi 3. transferini gerçekleştirdi.
- fenerbahçe
- Marko Guduric
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