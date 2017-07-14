Cengiz Ünder: "Forza Roma"

Cengiz Ünder Roma'ya indi kendine iddialı konuştu: Benim için yeni bir macera başladı. İnşallah bundan sonrası daha iyi olacak.



Ntvspor'da yer alan habere göre Roma ile anlaşan milli futbolcu Cengiz Ünder, kendisi için yeni bir maceranın başladığını söyledi.



Roma'nın 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 20 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Roma Fiumicino Havaalanı'na ulaştı.



Milli futbolcuyu havaalanında çok sayıda İtalyan gazeteci ve bir grup Roma taraftarı karşıladı. Cengiz'in dış hatlar çıkışında görünmesiyle havaalanında heyecan yaşanırken, genç oyuncu da yeni takımının atkısıyla basın mensuplarına "Forza Roma" diyerek poz verdi.



Doğum gününde Roma'ya transfer olduğu hatırlatılan genç oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Benim için yeni bir macera başlıyor. İnşallah bundan sonrası daha da iyi olacak. Forza Roma." ifadelerini kullandı.



Cengiz Ünder, bazı taraftarlarla öz çekim yaparken, taraftarların doğum günü tebriklerini de kabul etti.



Sağlık kontrollerinden geçecek olan 20 yaşındaki milli futbolcunun, kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Cengiz Ünder

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