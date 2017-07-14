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FUTBOL

Galatasaray yönetimine Sneijder tepkisi

Galatasaraylı taraftarlar, Sneijder'ın sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle yönetime büyük tepki gösterdi

14 Temmuz 2017 Cuma, 23:12:22 Güncelleme: 23:56:06

Galatasaraylı taraftarlar, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasını protesto etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten sözleşmenin feshedildiği açıklanmasının üzerine çok sayıda Galatasaraylı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

Sneijder'in gitmesine sinirlenen taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti. Hollandalı futbolcuya tezahüratlarla destek olan taraftarlar, daha sonra tesislerden ayrılmaya başladı.

Protesto sırasında tesislerin önünde güvenlik güçleri, önlem aldı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 31 dakika önce
    Yönetim istifa
  • Misafir 44 dakika önce
    Baskan istifa
  • Misafir 58 dakika önce
    2 günlük Tudor, 4,5 yıllık yıldızı sattırdı. ultraslan da takımı sattı
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