Atiker Konyaspor'dan transfer açıklaması

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, takıma yeni futbolcular geleceğini belirterek, "Teknik heyetin isteği doğrulusunda biraz farklı bir kadro yapısı oluşacak." dedi.

Nalçacılılar Taraftarlar Derneği tarafından Ramada Plaza Otel’de düzenlenen "2017-2018 Sezonu Birlik, Beraberlik ve İstişare Gecesi"nde konuşan Şan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılının dolduğunu hatırlatarak, darbe girişimi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Ülkede bir daha böyle bir girişimin yaşanmamasını dileyen Şan, Konyaspor taraftarlarını yarın 15 Temmuz şehitleri için Zafer Meydanı ile Mevlana Meydanı arasında düzenleyecekleri yürüyüşe davet etti.

Kayserispor ile oynadıkları hazırlık maçında takımın performansını çok beğendiğini anlatan Ahmet Şan, "Transferlerimiz yeni olmalarına rağmen gerçekten kısa sürede oynadıkları oyunu beğendim. Pazartesi günü inşallah Avusturya kampımız başlayacak. Orada da yeni takviyelerle yine Konyamız korkulan bir deplasman olacak." ifadesini kullandı.

Şan, 7 futbolcunun yeşil-beyazlı takımdan ayrıldığını hatırlatarak, takıma yeni oyuncular geleceğini, bunların arasında genç yabancı futbolcular olabileceğini de bildirdi.

"Türk futbolcular noktasında gerçekten şu anda Türkiye futbol piyasası bayağı sıkışmış durumda." diyen Şan, "(Gelirler artacak) diyerek çok harcama furyası başladı. Hem Süper Lig'e yeni çıkan kulüpler hem de şampiyonluğa oynayacak olan ve diğer herkes şu anda kesenin ağzını açmış bir şekilde transferler yapıyorlar. Biz sabırlı gidiyoruz." şeklinde konuştu.

"SAĞLAM ADIMLARLA GİDİYORUZ"

Birlik beraberlikle her şeyin üstesinden gelebileceklerine işaret eden Şan, şunları kaydetti:

"Teknik heyetin isteği doğrulusunda biraz farklı bir kadro yapısı oluşacak. Yeni aramıza girecek, dahil olacak futbolcularla da biraz farklı bir anlayış oluşacak. Burada biraz sabırlı olalım. Bu geçiş sezonu sıkıntılı da olabilir ama tecrübeli futbolcularımız bünyemizde. Biz bütçemize uygun şekilde gidiyoruz."

Borç sıkıntısı yaşamadıkları için "popüler oyuncu transferi" beklentisinin oluştuğunu söyleyen Şan, "Onun da bir başarı garantisi yok. Önemli olan birkaç sacayağı var. En önemlileri taraftarlar ve ekip ruhu. Burada da takımdaki tecrübeli futbolcularımız bu misyonu devam ettirecek." değerlendirmesini yaptı.

Şu anda finansal olarak rahat bir durumda olduklarını dile getiren Şan, "UEFA Avrupa Ligi'nin katılım yetkisini aldık. İstanbul takımları Fenerbahçe ve Galatasaray, gruplara gelinceye kadar eleme oynayacaklar. Onlara da başarılar diliyoruz. Hegemonya kolay yıkılmıyor. İnşallah biz bu samimiyeti gösterdiğimizde bu başarı devam edecek." ifadelerini kullandı.

Taraftarların "Şampiyon yap bizi" tezehüratları üzerine Şan, "100. yılımıza yaklaşıyoruz, o da gelecek." dedi.

Programa kulübün yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Nalçacılılar Taraftarlar Derneği yönetimi ve üyeleri ile çok sayıda taraftar katıldı.

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