Dursun Özbek'ten Igor Tudor'a: "Turu geçemezsek sonuçları ağır olur"

Yeni sezon öncesi takımı önce Slovakya kampında yalnız bırakmayan, ardından da Östersunds maçı için yönetim kuruluyla birlikte İsveç’e giderek takıma destek veren Başkan Dursun Özbek, oynanan kötü futbol ve alınan 2-0’lık yenilgi nedeniyle şoke oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre, takımın doğru dürüst pozisyon üretememesi ve zayıf rakip karşısında Avrupa Ligi’nde turun ateşe atılması nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Özbek, dönüş uçağında Tudor’a çıkıştı. Hırvat hocaya uyarılarda bulunun Özbek’in, “Bu takımın hali ne? Üç haftadır çalışıyorsunuz ama sahada ben bir takım göremedim. Derhal kendinize gelin, elenmemiz halinde bunun sonuçları hepimiz için ağır olur. Bir an önce takımı toparla. Bu futbol Galatasaray’a yakışmıyor” diyerek aba altından sopa gösterdiği öğrenildi.

‘LUCESCU’YU KAÇIRMAYALIM’

Gidişattan rahatsız olan bazı yöneticiler, Lucescu için Başkan Özbek’le görüşme kararı aldı. Yöneticilerin, “Takım ileri gideceğine geri gitmiş. Tudor’la iş yürümez. Luce’yi elden kaçırmayalım” dedikleri ifade edildi.