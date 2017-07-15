Kasımpaşa 15 Temmuz'u unutmadı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Kasımpaşa, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde takım halinde salonda gerçekleştirilen idmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı.



Antrenman öncesinde teknik heyet, futbolcular ve çalışanlar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gazileri anısına, Türk bayrağı ile poz verdi.

kasımpaşa

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü