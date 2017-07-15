TFF ve kulüplerden '15 Temmuz' mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'yle ilgili mesaj yayınladılar.

İşte TFF'den yapılan açıklama:



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Demirören'in "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Demokrasinin yanındayız" vurgusunda bulunduğu mesajı şöyle:



"Bundan tam bir yıl önce, bir demokrasi zaferi, tarihte görülmemiş bir kahramanlık öyküsü yazıldı… Öyle bir öykü ki, tankın önüne bedenini atanların yazdığı, yüce Türk milletinin ikinci kurtuluş savaşıydı…



Ülkeyi bölmek, parçalamak, yok etmek isteyen içeride ve dışarıdaki hain emellere, bir toplum canı pahasına unutulmaz bir ders verdi…



15 Temmuz, 250 demokrasi şehidi, onlarca yaralı ve bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi felaketin eşiğinden dönen bu toplumun onur nişanı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Dik duruşuyla ülkeyi karanlıkların eşiğinden çıkartıp aydınlık bir Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcudiyetini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyaya örnek cesareti için de kutlamak gerekir.



Şehitlerin kanıyla yazılan bu destanı Türk futbol ailesi olarak unutmadık, unutmayacağız…



Demokrasinin hep yanında durduk, yanında duracağız…



Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."



BEŞİKTAŞ

15 Temmuz 2016 günü Türkiye tarihinde asla unutulmayacak kahramanlık öykülerine tanık olduk...



Hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı sokaklara dökülen ve devletini canı pahasına savunan halkımız, büyük bir demokrasi sınavı verdi...

Gözü dönmüş, hainlik içindeki darbecilerin kontrolündeki tanklara karşı duran, ateşlenen mermilere göğüs geren, uçaklardan atılan bombalara, helikopter atışına karşı direnç göstererek seçilmiş hükümetini ve devletini teslim etmeyen halkımız kahramanlık destanı yazdı...



249 vatandaşımız şehitlik mertebesine yükselirken, 2193 gazimiz oldu... FETÖ terör örgütünün acımasızlığını tüm dünya gördü...



İstiklaline pranga vurulmasına izin vermeyen milletimiz ve o gece devletinin yanında duran tüm kamu görevlilerimiz ile iftihar ediyoruz.



15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anar, asla unutulmayacaklarını yineleriz. Gazilerimize ise bir kez daha şükranlarımızı sunarız.



Terörü bir kez daha lanetlerken, demokrasinin daima yanında olduğumuzu, her ne şart altında olursak olalım vatanımızı ve istikbalimizi korumaktan asla vazgeçmeyeceğimizi yineleriz.

FENERBAHÇE

15 Temmuz 2016 tarihinde, yüce Türk Milleti, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanet ile karşı karşıya kalmıştır. Üzerlerine askeri üniforma giymiş alçak bir ihanet şebekesinin unsurları tarafından milli orduya ait silahlarla 248 vatandaşımız şehit edilmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazi meclis bombalanmış, halkın iradesi ile seçilmiş parlamenter rejim askıya alınarak yerine bir dikta yönetimi tesis edilmeye kalkışılmıştır. Bu hain kalkışmanın baş aktörünün FETÖ/PDY olduğu aşikardır. Bu alçak yapı, yıllar içinde yetiştirerek devlet erkine yerleştirdiği örgüt üyeleri vasıtasıyla kanla, irfanla kurulan laik, çağdaş, parlamenter Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bütünlüğünü yok etmek ve yerine din kisvesi altında bir devlet inşa etmeyi amaçlamıştır. Yabancı ülke istihbarat örgütlerinin maşası olan bu yapının millet, devlet, ülke gibi bir derdi yoktur. Dinimize ait kutsal kavramlar, bu yapı için sadece amaca ulaşmak için kullanılan bir araç ve büyük kitleleri istismar etmek için başvurulan yoldur. Ne ülkemizin toprak bütünlüğü, ne de devletimizin bekası bu alçak yapının değer verdiği kavramlar değildir. Bunun içindir ki, bu alçaklar tarihte eşi benzeri görülmeyen bir ihanete kalkışmış, milletin namuslarını emanet ettiği milli orduya ait silahları vatandaşlarımıza karşı hayasızca kullanmıştır.



Devlet içinde paralel bir yapılanma içine giren bu örgüt, devlet erkini tamamen eline geçirmek amacıyla akla gelmeyecek yöntemler kullanmış, bu örgüte mensup emniyet görevlileri ve onların maşası olan savcı ve hakimlerle milli orduya kumpas kurulmuş, pek çok aydın, bilim adamı ve gazeteci, bunların tezgahladığı mahkemelerde yargılanarak zindanlara atılmıştır. Binlerce kişinin hayatı ve geleceği bu yolla karartılmış, onlarca masum ise o zindanlarda hayatını kaybetmiştir. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV, Sözde Şike Davası bu tezgah yargılamalarının en bilinenleri olmakla birlikte, bu davalar gibi yüzlerce dava ve bu davalarda mağdur edilen binlerce vatandaşımız vardır. Bu kumpas davaları ile örgütün önü açılmış, devleti tamamen ele geçirme süreci hızlandırılmış, örgüt üyeleri devlet erki içinde ulaşabilecekleri en kudretli mevkileri edinmiştir. Bunun ardından öldürücü son darbe olarak 15 Temmuz kalkışmasına cüret edilmiştir. Ancak bu alçaklar aziz Türk Milletinin, canına kast eden düşmanlara karşı tarihte pek çok kez canı pahasına yaptığı cesur direnişi göz ardı etmiş ve milletimizin bu hain kalkışmaya karşı da canı pahasına direneceğini düşünememiştir. Nitekim bu kez de Milletimiz tanklara, uçaklara, her türlü ağır silaha karşı göğsünü siper etmiş ve hayasızca süren bu akını da tarihte pek çok kez durdurduğu gibi, bir kez daha durdurmayı başarmıştır.



Büyük bir gururla ve övünçle söylemek isteriz ki, bu alçak yapının son 10 yıllık süreçte tökezlediği ilk olay 3 Temmuz 2011 kumpasına karşı Fenerbahçe taraftarının direnişi ve başkaldırışı olmuştur. Kulübünün canına, hayatına kast eden bu alçaklara karşı göğsünü siper eden ve adeta duvar ören yüzbinlerce Fenerbahçe taraftarı hınca hınç doldurduğu meydanlarda, yollarda, köprü üzerinde bu örgüte ve tetikçilerine başkaldırmış, boyun eğmemiş ve yılmayacaklarını, direneceklerini yüzlerine haykırmıştır. Daha kumpasın ilk gününde Başkanıyla, yöneticileriyle, teknik direktörüyle, futbolcusuyla ve milyonlarca taraftarlarıyla eşsiz bir dayanışma örneği gösteren Fenerbahçe taraftarının bu reaksiyonu, dönemin FETÖ üyesi savcıları tarafından da itiraf edilmiş, Fenerbahçe camiasının bu duruşu tarihe altın harflerle geçmiştir.



Demokrasiye inanan başka takım taraftarlarının da desteklediği Fenerbahçe Direnişi, birçok haklı davaya ilham olmuştur. 15 Temmuz kalkışması ise, Fenerbahçe Başkanı'nın daha 14 Şubat 2012'de söylediği "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" sözlerini ne yazık ki haklı çıkarmış; çok şükür ki halkımızın yurdun dört bir yanında gösterdiği refleks hainlerin başarıya ulaşmasına engel olmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 15 Temmuz'da tankların önüne yatan, canı pahasına demokrasinin yanında saf tutarak hainlere geçit vermeyen halkımızın ortaya koyduğu destansı direniş, Fenerbahçe taraftarının birkaç yıl önce FETÖ/PDY’ye karşı göstermiş olduğu reaksiyonun adeta bir izdüşümüdür. Büyük Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da demokrasi için, vatan millet için vermiş olduğu mücadele kanla, canla yazılmış bir halk destanıdır.



Bu şanlı destanı kanları ile yazan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun bir hayat diliyoruz.



Bizler, Fenerbahçe Spor Kulübü Ailesi olarak demokratik hukuk devletinin yanındayız. Bizler, 3 Temmuz 2011'de nerede durmuşsak, bugün de o noktadayız, yarın da aynı yerde duracağız. Devletimizin bekası, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin refah ve mutluluğu için ne gerekiyorsa son nefesimize kadar yapmaya, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak daima hazırız. İlkemiz, Atatürk tarafından inşa edilen Cumhuriyet’in kurucu değerleri, yönümüz Atamızın işaret ettiği modern, laik ve tam bağımsız Cumhuriyet’tir.



Bu düşünceler ve kararlılıkla bir kere daha yüksek sesle ifade etmek isteriz ki, ülkemizdeki mevcut demokratik devlet sistemini kesintiye uğratmayı amaçlayan ve halkın iradesini yok sayan kalkışmalara geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunlara karşı daima tek yürek olarak direneceğiz.



GALATASARAY

FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimine karşı, 2016'nın 15 Temmuz günü Kuvâ-yi Milliye ruhunu yeniden canlandırdık, Türkiye olarak bir kez daha kazandık, bir kez daha bir ve birlikte olduğumuzu gösterdik.



15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde; hainlerin vicdansız saldırılarına karşı demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar diliyoruz.



TRABZONSPOR BAŞKANI MUHARREM USTA

15 Temmuz tarihi milletimizin belleğine ne yazık ki acıyla, kanla kazınmış meş’um bir tarihtir. 15 Temmuz 2016 gecesi, güzel ülkemizi, demokrasimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ ve arkasındaki işbirlikçileri harekete geçmiş; ancak yine milletimizin irade ve cesaretiyle bu korkunç girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır.



Güzel ülkemizi parçalayacaklarını, devletimizi teslim alabileceklerini sanan FETÖ yapılanması henüz ertesi gün olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmıştır. Çünkü onların bilmediği, düşünemediği bir şey vardı: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, mevzu bahis vatan olduğunda bu ülkenin aziz ve fedakar vatandaşları için göze alınamayacak hiçbir şey yoktu. Gerisi sadece teferruattı…



Tarih boyunca nice afetlerden, zor günlerden geçtik. Ama her zaman üzerinde yaşadığımız bu toprakları korumanın önemine inandık. Vatanımıza sahip çıkmak için çalıştık. O meşum gecede topyekûn bir saldırı altındaydık. Darbe girişiminin başladığı saatlerde insanlarımız hiç düşünmeden varlığını siper etti. Vatanını koruma uğrunda kimisi şehit düştü, kimisi gazi oldu. İşte bu tepki, bu hızlı refleks, Türkiye’nin hatta Avrupa’nın meydanlarında toplanan milyonlarca insanımızın demokrasi için haykırdığı günlerde de kendisini gösterdi. Çünkü bu ülkenin evlatları biliyorlar ki, bu topraklarda yüzlerce yıldır verilen en büyük mücadelelerin başında bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi gelmektedir. 15 Temmuz 2016 tarihi bu yüzden çok ama çok önemlidir.



Bu tarih bir semboldür. Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize ve şanlı ordumuza karşı yapılmış alçak bir girişimdir. Özgürlüğümüze pranga vurmak isteyenlere en güzel cevabı yine bu milletin bağrından çıkan cesur evlatlar vermiştir.



15 Temmuz’u da, bize bu kara günü yaşatanları da unutmadık; unutmayacağız ve unutturmayacağız…

ALANYASPOR

Alanyaspor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk Bayrağı açarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 1. yıl dönümünde demokrasi şehitlerini Türk Bayrağı açarak andı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan sabah antrenmanı öncesi Türk Bayrağı açan teknik heyet, futbolcular ve personel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birlik ve beraberlik masajı verdi.

HİDAYET TÜRKOĞLU: ÜLKEMİZ TEK VÜCUT OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, '15 Temmuz Şehit ve Gaziler Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Başkan Hidayet Türkoğlu'nun yayınladığı mesajda şu ifadeler kullandı:



"Ülkemiz bir yıl önce, 15 Temmuz akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldıktan sonra doğusuyla batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle adeta tek vücut oldu. Aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkıp; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.



15 Temmuz gecesi demokrasi zaferi ile pekişen birlik ve beraberlik ruhumuzu; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, tüm siyasi partilerle birlikte yürütülen çalışmalarla gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yılın olayları bize bir kez daha göstermiştir ki terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür.



Topraklarımıza ve milletimize karşı yapılan bu saldırıyı bir kez daha kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün ülkemizin geleceğinin daim olmasında vesile olmasını dilerim."

beşiktaş

fenerbahçe

galatasaray

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü