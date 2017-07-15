Gaziantepspor'da seçime doğru

Batallı, Gaziantepspor başkanlığına aday olacağı yönünde çıkan haberle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu anda kesin olarak aday olmaya karar vermediğini belirtti.

Böylesine önemli bir görevin kendisi için düşünülmesi halinde bir Gaziantepli olarak elinden geleni yapacağını aktaran Batallı, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantepspor gazi şehrimizin takımı. 1969 yılından beri futbol konusunda ellerinden geleni yapıyorlar, Süper Lig’de şehrimizi başarıyla temsil ediyorlardı. Gaziantepspor hepimizin takımı, bu takıma sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Doğru bir yönetici kadrosuyla adaylık konusunu düşünebilirim ancak şu an mali konu ne durumda araştırıyorum. Bu aynı zamanda bir ekip işi elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bir Gaziantepli olarak güç birliğinin şehrimizin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Gaziantepspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu 30 Temmuz'da yapılacak, ancak çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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Tolga Batallı