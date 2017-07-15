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Miroslav Stoch
FUTBOL

'Miroslav Stoch Sivasspor'da' iddiası

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Stoch'un Süper Lig'in yeni takımı Sivasspor ile anlaştığı iddia edildi

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:11:18 Güncelleme: 13:48:36

Şampiy10'un haberine göre; Fenerbahçe'de bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch, Sivasspor'un yolunu tuttu.

Süper Lig'e bir yıl aradan sonra tekrar yükselen Yiğidolar güçlü bir kadro kurup ligde kalıcı olmak istiyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda hareket eden Sivasspor yönetimi, Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Miroslav Stoch ile anlaşmaya vardı.

Yıldız oyuncunun gelecek hafta içinde sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor.

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