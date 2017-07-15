'Miroslav Stoch Sivasspor'da' iddiası

Şampiy10'un haberine göre; Fenerbahçe'de bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch, Sivasspor'un yolunu tuttu.

Süper Lig'e bir yıl aradan sonra tekrar yükselen Yiğidolar güçlü bir kadro kurup ligde kalıcı olmak istiyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda hareket eden Sivasspor yönetimi, Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Miroslav Stoch ile anlaşmaya vardı.

Yıldız oyuncunun gelecek hafta içinde sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor.