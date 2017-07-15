Muhammet Demir Sivasspor'da

Sivasspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran golcü oyuncu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Muhammet Demir, Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar'ın ofisinde kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

25 yaşında ve 1.80 boyundaki Muhammet Demir, Bursaspor ve Gaziantepspor formaları giydikten sonra Trabzonspor'a transfer olmuştu. Kariyerinde 236 maçta 110 golü bulunan Demir, çeşitli kategorilerde formasını giydiği milli takımlarda ise 56 maçta 46 gol kaydetmeyi başardı. Transfer haberi kulübün resmi sitesinden de duyuruldu.