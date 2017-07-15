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Muhammet Demir
FUTBOL

Muhammet Demir Sivasspor'da

Sivasspor, Trabzonspor'dan ayrılan Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:01:58 Güncelleme: 14:09:20

Sivasspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran golcü oyuncu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Muhammet Demir, Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar'ın ofisinde kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

25 yaşında ve 1.80 boyundaki Muhammet Demir, Bursaspor ve Gaziantepspor formaları giydikten sonra Trabzonspor'a transfer olmuştu. Kariyerinde 236 maçta 110 golü bulunan Demir, çeşitli kategorilerde formasını giydiği milli takımlarda ise 56 maçta 46 gol kaydetmeyi başardı. Transfer haberi kulübün resmi sitesinden de duyuruldu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    Kırmızı beyaz yakışmış allah yolunu açık etsin başarılar.
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