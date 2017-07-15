"Kjaer Fransa'ya dönebilir"

Simon Kjaer’le uzun süredir ilgilenen Milan büyük bir sürprize imza atarak ezeli rakibi Juventus’tan Bonucci’yi kadrosuna kattı. Milano ekibi, başarılı savunmacı için tam 40 milyon euro ödemeyi kabul etti.



Fanatik'in haberine göre Kjaer’in menajeri Mikkel Beck, Danimarkalı stoperin Fenerbahçe’den ayrılabileceğini savundu. Fransız basınına konuşan Beck, “Kjaer’in Fransa’ya dönmesi de olasıdır. Fenerbahçe şu an takımı güçlendiriyor. Dolayısıyla acele etmiyor, sakin davranıyoruz. Yaz dönemi uzun. Bakalım neler olacak. Kjaer transferin gözde isimlerinden olsa da kontratının sürmesi nedeniyle Fenerbahçe’ye tabiyiz. Kjaer, Fenerbahçe’de mutlu ama elbette Avrupa’nın büyük takımlarında da forma giymek istiyor” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER