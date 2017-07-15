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Emre Mor Borussia Dortmund
FUTBOL

Emre Mor attı, Borussia Dortmund kazandı

Borussia Dortmund hazırlık maçında Urawa'yı 3-2 mağlup ederken, milli yıldız Emre Mor iki gol attı

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:38:30 Güncelleme: 15:42:02

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak için Borussia Dortmund'dan haber beklediği Emre Mor, hazırlık maçında şov yaptı.

Borussia Dortmund, hazırlık maçında Urawa Red Diamonds ile karşılaştı.

24. dakikada Koroki'nin golüyle 1-0 öne geçen Urawa, 46. dakikada oyuna giren Emre Mor'un 76 ve 79. dakikada attığı gollerle 2-1 yenik duruma düştü.

85. dakikada Endo'nun golüne engel olamayan Alman ekibi, Andre Schürrle'nin 88. dakikada attığı golle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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