Emre Mor attı, Borussia Dortmund kazandı

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak için Borussia Dortmund'dan haber beklediği Emre Mor, hazırlık maçında şov yaptı.

Borussia Dortmund, hazırlık maçında Urawa Red Diamonds ile karşılaştı.

24. dakikada Koroki'nin golüyle 1-0 öne geçen Urawa, 46. dakikada oyuna giren Emre Mor'un 76 ve 79. dakikada attığı gollerle 2-1 yenik duruma düştü.

85. dakikada Endo'nun golüne engel olamayan Alman ekibi, Andre Schürrle'nin 88. dakikada attığı golle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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