ÖNE ÇIKANLAR
Sneijder Galatasaray
FUTBOL

Sneijder Sampdoria yolunda

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Wesley Sneijder'ın, Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olması bekleniyor

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:13:22 Güncelleme: 16:17:35

Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'in yeni takımı belli oldu.

Sporx'in haberine göre, Amerika Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden LA Galaxy'nin de gündemindeki Wesley Sneijder'in, İtalya Serie A temsilcisi Sampdoria'ya daha yakın olduğu ortaya çıktı.

Çizme basınına da yansıyan haberde Hollandalı oyuncunun yüksek seviyede futbol oynamak istediği için Sampdoria'nın teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.

Sneijder'in menajeri Guido Albers de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun Sampdoria'ya daha sıcak baktığını "Wesley Sampdoria'yı istiyor. Şu an diğer opsiyonlara göre ilk tercihi Sampdoria" sözleriyle dile getirmişti. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER