Sneijder Sampdoria yolunda

Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'in yeni takımı belli oldu.



Sporx'in haberine göre, Amerika Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden LA Galaxy'nin de gündemindeki Wesley Sneijder'in, İtalya Serie A temsilcisi Sampdoria'ya daha yakın olduğu ortaya çıktı.



Çizme basınına da yansıyan haberde Hollandalı oyuncunun yüksek seviyede futbol oynamak istediği için Sampdoria'nın teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.



Sneijder'in menajeri Guido Albers de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun Sampdoria'ya daha sıcak baktığını "Wesley Sampdoria'yı istiyor. Şu an diğer opsiyonlara göre ilk tercihi Sampdoria" sözleriyle dile getirmişti.

sneijder

Sampdoria

galatasaray