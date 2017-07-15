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FUTBOL

Ben Arfa için Türkiye açıklaması! Transfer haberleri

Hatem Ben Arfa için Türkiye açıklaması!

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:59:50

  • 1 Hatem Ben Arfa için Türkiye açıklaması!
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    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan Hatem Ben Arfa için Türkiye açıklaması geldi.

  • 2 Hatem Ben Arfa için Türkiye açıklaması!
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    Sporx'in haberine göre, Fransa'da Canal+'da yorumlarda bulunan gazeteci Pierre Menes, Fransız yıldızın Türkiye'yi önemli bir seçenek olarak gördüğünü ve transferin gerçekleşebileceğini kaydetti.

  • 3 Hatem Ben Arfa için Türkiye açıklaması!
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    Ben Arfa'nın PSG'de şans bulamadığını vurgulayan Menes yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

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    "Emery, Di Maria ve Lucas Moura olduğundan dolayı ona fazla şans veremedi."

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    "Paris ona fazla geldi."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    come too fenerbahçe bro
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