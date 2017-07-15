Ben Arfa için Türkiye açıklaması! Transfer haberleri

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FENERBAHÇE GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR



Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun, geçen sezon gündeme gelen Ben Arfa için "Geçen sezon çok uğraşmıştık, getirememiştik. Ben Arfa gelse nerede oynayacak" ifadelerine rağmen, sarı-lacivertlilerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve oyuncunun maliyetinde bir indirim yaşanması durumunda devreye girebileceği kaydediliyor.