FUTBOL
Ben Arfa için Türkiye açıklaması! Transfer haberleri
Hatem Ben Arfa için Türkiye açıklaması!
15 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:59:50 | Güncelleme: 17:24:21
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan Hatem Ben Arfa için Türkiye açıklaması geldi.
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Sporx'in haberine göre, Fransa'da Canal+'da yorumlarda bulunan gazeteci Pierre Menes, Fransız yıldızın Türkiye'yi önemli bir seçenek olarak gördüğünü ve transferin gerçekleşebileceğini kaydetti.
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Ben Arfa'nın PSG'de şans bulamadığını vurgulayan Menes yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
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"Emery, Di Maria ve Lucas Moura olduğundan dolayı ona fazla şans veremedi."
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"Daha az prestijli bir takıma gitmesi lazım."
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"Eski takımı Nice onun için önemli bir seçenek."
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"Türkiye'yi de çok popüler olacağını düşündüğü için önemli bir seçenek olarak görüyor"
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FENERBAHÇE GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun, geçen sezon gündeme gelen Ben Arfa için "Geçen sezon çok uğraşmıştık, getirememiştik. Ben Arfa gelse nerede oynayacak" ifadelerine rağmen, sarı-lacivertlilerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve oyuncunun maliyetinde bir indirim yaşanması durumunda devreye girebileceği kaydediliyor.
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GALATASARAY DA FEGHOULI'YE GÖRE HAMLE YAPILACAK
Galatasaray ise, Igor Tudor'un ısrarla istediği Sofiane Feghouli konusunda pürüz çıkması durumunda Ben Arfa'yı alternatif olarak değerlendiriliyor.
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Sarı-kırmızılıların, menajeri ile temasa geçtiği 30 yaşındaki oyuncu için beklemeye geçtiği ifade ediliyor.
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"BEN ARFA İÇİN BONSERVİS İSTEMİYORLAR"
Hatem Ben Arfa'nın menajeri Jean-Jacques Bertrand geçtiğimiz günlerde oyuncunun bedelsiz olarak PSG'den ayrılabileceğini söylemişti.
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Bertrand, "PSG, Ben Arfa'nın bedavaya ayrılabileceğini bize iletti. Ama Ben Arfa, alacaklarını almadan ayrılmak istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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BEN ARFA'YI İSTEYEN KULÜPLERE ÇIKARILAN FATURA
Ben Arfa'nın menajerinin, temasa geçen kulüplerden 4 milyon euro imza parası ve yıllık 3,5 milyon euro garanti ücretten 3 senelik sözleşme istediği kaydediliyor.
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Ben Arfa, geçen sezon 32 maçta 1.136 dakika şans bulmasına rağmen 4 gol, 7 asistle oynadı. Sağ ve sol kanatta görev yapan Fransız yıldız, forvet arkasında da oynayabiliyor.
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