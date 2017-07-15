Yeni Malatya yeni sezona hazır

Ravcı yaptığı açıklamada, 2 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının tamamlandığını belirtti.

Takımın çok güzel bir uyum yakaladığını ve kamp sırasında hiçbir ciddi sakatlık yaşanmadığını dile getiren Ravcı, "Birinci kamp dönemindeki çalışmalarımız istediğimiz gibi geçti. Aramıza yeni katılan futbolcularla iyi bir uyum yakaladık. Birinci kampta güzel bir ortamımız oldu. Bunu, 18 Temmuz Salı günü başlayacağımız ikinci etap kamp çalışmalarımıza da taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Düzce'de bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak çalışmalarının, 30 Temmuz Pazar günü sona ereceğini kaydeden Ravcı, daha sonra Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince düzenlenecek turnuvaya katılacaklarını ifade etti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini bildiren Ravcı, "Oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir kaç mevkiye futbolcu almak için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bunları kısa zamanda neticelendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.