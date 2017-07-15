Şanlıurfaspor'un "şike" iddiası

Tesislerde gerçekleştirilen görüşmede Kulüp Başkanı Emin Yetim ve bazı yöneticiler, desteklerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Başkan Yetim, son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden şike nedeniyle mağdur edildiklerini ve haksız yere küme düşürüldüklerini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan ( TFF) gelecek olumlu haberleri beklediklerinin vurgulayan Yetim, "Ses kayıtları, görüntüler, bütün deliller apaçık, şikenin net bir şekilde yapıldığını göstermektedir. TFF'nin vereceği karar Türk futbol tarihinin en önemli kararlarından biri olacaktır. Federasyonun vereceği karar doğrultusunda 2017-2018 sezonunda tekrar hakkımız olan 1. Lig'de yer alacağımıza inanıyoruz. Ancak aksi bir karar çıktığı taktirde de FIFA ve UEFA nezdinde hukuk çerçevesinde girişimlerde bulunacağımızı herkesin bilmesini isteriz." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Faruk Akbaş, Şanlıurfaspor'un küme düşmesine üzüldüklerini ancak sonradan bunun sahada değil masa başında gerçekleştiğini öğrendiklerini ileri sürdü.

Akbaş, Türkiye'de hukuka güvendiklerini ve TFF'nin bu çirkin olayı çözeceğine inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de temiz futbol hak ve adalet diyerek bu tür ahlak dışı olayların yaşanmaması adına, futbolun ilgi gördüğü 700 bin genç nüfusa sahip olan Şanlıurfa'nın hakkının iadesi için TFF acilen bir çözüm getirmesini bekliyoruz. Şanlıurfaspor'un hak ettiği 1. Lig'e yeniden dönmesi için gerekli çalışmaları başlatmalı ve ligler başlamadan sonuca bağlanmalıdır. Şanlıurfaspor hukuki olarak da hakkı olan lige alınmazsa TFF şikeyi onaylayan bir federasyon olarak tarihe kara harflerle geçecektir."

Toplantıya katılan taraftar derneği temsilcileri de bu sorunun en kısa sürede çözülmesini beklediklerini bildirdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu.

Şanlıurfaspor

tff

Şanlıurfaspor şike iddiası