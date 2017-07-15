Galatasaray Mariano'yu KAP'a bildirdi - Mariano kimdir?

Galatasaray'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'ın Mariano için Sevilla'ya 4.4 milyon Euro bonservis bedeli, 31 yaşındaki futbolcuya da yıllık 2.2 milyon Euro ücret ödeyeceği iddia ediliyor.

3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilen Mariano, geçen sezon Sevilla'da 43 maçta forma giyip 4 asist yapmıştı. Brezilyalı futbolcunun bugün 23:20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

MARIANO KİMDİR?

Mariano 23 Haziran 1986 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına 2004 yılında Guarani takımında başlayan oyuncu, burada top koşturduktan sonra İpatinga FC takımına transfer olmuştur. Burada 2 yıl boyunca forma terleten Mariano, 2007 yılında Tombense takımına transfer olmuş ardından Cruzeiro takımına kiralanmıştır. Daha sonra İparinga FC takımına 2008 yılında tekrar kiralık olarak dahil olmuştur.

Mariano, 2010 yılına kadar Tombense, Atletico-MG ve Fluminense takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2010 senesinin ilk ayında Fluminense'ye 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.

2 yıl sonra Fluminense'den Fransız kulübü Bordeaux'a 3 milyon Euro'ya transfer olmuştur. Buradaki 3 yıllık top koşturduktan sonra 3.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştur.

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