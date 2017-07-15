Emre Mor hazırlık maçında 2 gol attı

Sarı-siyahlılar, Asya turu kapsamındaki ilk hazırlık maçında Urawa Reds ile karşılaştı.

Saitama kentiyle aynı adı taşıyan statta 63 bini aşkın seyircinin takip ettiği karşılaşma, Borussia Dortmund'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Borussia Dortmund'un gollerini, Fenerbahçe'nin de yanı sıra birçok kulüple adı anılan milli futbolcu Emre Mor (2) ile Andre Schürrle kaydetti.

Urawa Reds'in gollerini ise Koroki ile Endo attı.

Öte yandan, karşılaşmada Emre Mor'un yanı sıra milli futbolcular Nuri Şahin ile Ömer Toprak da forma giydi.

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