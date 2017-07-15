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Medipol Başakşehir - Vitesse
FUTBOL

Medipol Başakşehir: 1 - Vitesse: 1

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Medipol Başakşehir, Eredivisie ekiplerinden Vitesse ile 1-1 berabere kaldı

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 20:11:47 Güncelleme: 20:20:27

Geçen sezon ligi 2. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Belçika'nın Club Brugge ekibiyle eşleşen Başakşehir, hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler bu kapsamda karşılaştığı Hollanda Eredivisie ekibi Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.

Vitesse'nin golü 72. dakikada Lars ten Telje'den gelirken Başakşehir'in golünü 82. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

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