Konyaspor Eren Albayrak ve Ferhat Öztorun'u transfer etti

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, transfer çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda iki futbolcuyu daha renklerine bağladıklarını söyledi.

Baydar, 26 yaşındaki Eren Albayrak ile 30 yaşındaki Ferhat Öztorun'un takımlarına önemli katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Defansımızı kuvvetlendirmek için Eren Albayrak ile görüştük, anlaştık ve 3 yıl boyunca takımımızda forma giymesi için sözleşme imzaladık. Atiker Konyasporumuzun kadro derinliği bu sezon, geçtiğimiz yıllara göre çok daha farklı ve güçlü olacak. 3 kulvarda mücadele edeceğimiz bir sezonda Eren'in bize ciddi katkılar sağlayacağına eminiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Bugün ikinci anlaşmamızı Ferhat Öztorun ile yaptık. Daha önce Ferhat'ın ismi yine Atiker Konyasporumuz ile anılmıştı. İmza bugüne nasip oldu. Kendisiyle 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun."

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