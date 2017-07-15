İngiltere, U19 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı

Gürcistan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Portekiz'i 2-1 mağlup eden İngiltere, kupanın sahibi oldu.

Gori kentindeki Tengiz Burjanadze Stadı'nda oynanan karşılaşmada İngiltere'yi şampiyonluğa ulaştıran golleri 50. dakikada Easah Suliman ve 68. dakikada Lukas Nemecha kaydetti.

Portekiz'in tek golünü ise 56. dakikada İngiliz oyuncu Dujon Sterling kendi kalesine attı.

İngiltere, böylece turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

İngiltere bu yıl daha önce alt yaş kategorilerinde birçok başarı elde etmişti. U17 Dünya Kupası'nda final oynayan İngiltere, U21 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkmayı başarmıştı. U20 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere, Toulon turnuvasında da zafere ulaşmayı başarmıştı.

İngiltere U19

U19 Avrupa Şampiyonası