Galatasaray'da Yasin Öztekin sakatlandı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Yasin Öztekin'in sağ ayağında kırık tespit edildi.

Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgiliyse herhangi bir bilgi verilmedi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin’in yapılan tetkiklerinin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."