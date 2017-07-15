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Yasin Öztekin
FUTBOL

Galatasaray'da Yasin Öztekin sakatlandı

Östersunds deplasmanında sakatlık yaşayan Yasin Öztekin'in ayağında kırık tespit edildi

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 21:52:41 Güncelleme: 21:54:44

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Yasin Öztekin'in sağ ayağında kırık tespit edildi.

Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgiliyse herhangi bir bilgi verilmedi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin’in yapılan tetkiklerinin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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