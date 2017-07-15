TRABZONSPOR: 1 - MTK BUDAPEŞTE: 2

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Telki kasabasında, kamp yaptığı otelin sahasında oynadığı ilk ve tek hazırlık maçında bordo-mavililerin golü Yusuf Erdoğan'dan geldi.

STAT: Global Sports

HAKEMLER: Gergo Bogar, David Bertalan, Gabor Kovacs (Macaristan)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır (Dk. 46 Onur Recep Kıvrak), Pereira (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Medjani (Dk. 46 Uğur Demirok), Mustafa Akbaş (Dk. 46 Durica), Mas (Dk. 68 Abdurrahim Dursun), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Onazi), Kucka (Dk. 46 Aytaç Kara), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Olcay Şahan), Bero (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Bongonda (Dk. 46 Castillo), Rodallega (Dk. 46 N'Doye)

MTK BUDAPEŞTE: Szentpeteri (Dk. 46 Tamas), Katona (Dk. 46 Bori Gabor), Akos Baki, Balogh (Dk. 46 Attila), Deutsch (Dk. 62 Gera), Patrik Vass (Dk. 62 Schafer), Adam Vass (Dk. 62 Szerencsi), Borbely (Dk. 62 Bayer), Takacs (Dk. 46 Korozman), Torghelle (Dk. 62 Milan), Lencse (Dk. 62 Jakab)

GOLLER: Dk. 10 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Dk. 34 Penaltıdan ve 60 Torghelle (MTK Budapeşte)

SARI KARTLAR: Dk. 72 Uğur Demirok, Dk. 78 Olcay Şahan (Trabzonspor)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

10. dakikada Kucka'nın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, kaleci Szentpeteri'nin yanından topu ağlarla buluşturdu: 1-0

33. dakikada ceza sahasında Medjani'nin Lencse'yi formasından çektiğini işaret eden karşılaşmanın hakemi Gergo Bogar, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Torghelle, kaleci Uğurcan Çakır'ı ters köşeye yatırarak topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

60. dakikada Lencse'nin soldan ortasında kaleci Onur Recep Kıvrak'ı aşan topu Torghelle, filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 1-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

KAMP YARIN SONA ERİYOR

Trabzonspor'un 15 günlük Macaristan kampı yarın sona erecek.

Yarın sabah yapacağı hafif antrenmanla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Telki kasabasındaki kamp çalışmalarını noktalayacak Karadeniz ekibinde, futbolcuların bir bölümü Türkiye'ye, bir bölümü de ülkelerine gidecek.

Trabzonspor'da futbolcular, 2 günlük iznin ardından 19 Temmuz'da Slovakya'da toplanarak yurt dışı ikinci etap kampına başlayacak.

BAŞKAN USTA DA İZLEDİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da uçakla Macaristan'a geldi.

Bordo-mavili kulübün başkanı, karşılaşmanın ikinci yarısında kampa ulaşarak tribüne geçti ve maçı izledi.

Trabzonspor ile MTK Budapeşte arasındaki hazırlık karşılaşması, seyircisiz oynandı. Tesislerin fiziki şartlarının yetersizliği ve güvenlik önlemleri nedeniyle karşılaşmaya taraftarlar alınmadı.

3 YENİ TRANSFER FORMA GİYDİ

Trabzonspor'un 3 yeni transferi de MTK Budapeşte karşısında forma giydi.

Yeni transferlerden Bongonda ve Kucka, karşılaşmanın ilk yarısında, Kamil Ahmet Çörekçi de ikinci devrede görev yaptı.

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Trabzonspor hazırlık maçı

Trabzonspor - MTK Budapeşte