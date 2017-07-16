Mariano İstanbul'da! Galatasaray'ın yeni transferi Mariano kimdir?

Transferde daha önce Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'u transfer eden Galatasaray, Sevilla'nın 31 yaşındaki sağ beki Mariano'yu İstanbul'a getirdi.

Brezilyalı sağ bekin sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Mariano'nun transferi için futbolcu ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. Galatasaray'ın tecrübeli savunmacı için Sevilla'ya 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor. Mariano'nun ise 3 yıllık anlaşma sağladığı Galatasaray'dan 2.2 milyon Euro alacağı öne sürülmüştü.

MARIANO KİMDİR?

Mariano 23 Haziran 1986 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına 2004 yılında Guarani takımında başlayan oyuncu, burada top koşturduktan sonra İpatinga FC takımına transfer olmuştur. Burada 2 yıl boyunca forma terleten Mariano, 2007 yılında Tombense takımına transfer olmuş ardından Cruzeiro takımına kiralanmıştır. Daha sonra İparinga FC takımına 2008 yılında tekrar kiralık olarak dahil olmuştur.

Mariano, 2010 yılına kadar Tombense, Atletico-MG ve Fluminense takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2010 senesinin ilk ayında Fluminense'ye 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.

2 yıl sonra Fluminense'den Fransız kulübü Bordeaux'a 3 milyon Euro'ya transfer olmuştur. Buradaki 3 yıllık top koşturduktan sonra 3.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştur.