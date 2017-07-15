Marsilya: 1 - Fenerbahçe: 0

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe sahaya Kameni, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Valbuena ve Van Persie 11'iyle çıktı.

Marsilya'nın teknik direktörü Rudi Garcia ise Pele, Rolando, Evra, Cabella, Sanson, Sertic, Ocampos, M. Lopez, Luiz Gustavo, Sarr ve Germain 11'ini tercih etti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle bitti.

Karşılaşmanın tek golüyse maçın 77. dakikasında Valere Germain'den geldi.

KAMENI İLK KEZ

Fenerbahçe'nin La Liga ekibi Malaga'dan transfer ettiği Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, Marsilya karşısında Fenerbahçe formasını ilk kez giydi. Diğer yeni transferler Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe, daha önce Sporting Lizbon'a da 2-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Dirar atmıştı.

SIRADA ATHLETIC VE MONACO VAR

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaşacağı diğer rakipler ise La Liga'dan Athletic Bilbao ve Ligue 1 şampiyonu Monaco olacak.

17 Temmuz Pazartesi günü Athletic Bilbao ile oynayacak sarı-lacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba da Monaco ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı ise 27 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu olacak.

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Fenerbahçe - Marsilya Hazırlık maçı