Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması!

Hazırlık maçı sonrası konuşan Aykut Kocaman, "Kadromuzda şu anda kullanamadığımız Fernandao ve Salih gibi oyuncular var. Bununla birlikte 2-3 oyuncu daha aramıza katılacak gibi görünüyor. Sezon içinde kadro derinliği açısından sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Merkez santrfor pozisyonu için transfer çalışmalarımız sürüyor. Çeşitli nedenlerden dolayı transfer çok kolay değil." dedi.

Maçı da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda iyi baskı yaptık. İkinci 45 dakikanın ilk 15 dakikası, karşılıklı ataklar şeklinde geçti. Yorgunluk başlayınca da top rakipte kaldı. Fazlasıyla orta ve şut gelmeye başladı, bunlardan biri de gol oldu. Karşılık veremedik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Carlos Kameni de maçı "Kötü bir maç olduğunu düşünmüyorum. Hocamızın bizden istediğini yapmak istedik ancak kötü bir gol yedik. Önemli olan skor değildi, yapabildiklerimizi görmemizdi." dedi.

fenerbahçe

aykut kocaman

Fenerbahçe - Marsilya Hazırlık maçı

transfer