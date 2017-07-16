Erzurum'da 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası

Erzurum'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası'nın son maçında Alanyaspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren iki ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği turnuva kapsamında Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve ilk yarıda rakibine oranla daha etkili bir futbol ortaya koyan Altınordu, 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayarak oyunda dengeyi sağlayan Alanyaspor, 76. dakikada gelişen atakta Emre Akbaba'nın attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1

Kalan sürede etkili bir futbol sergileyen ve iki topu da direkten dönen Alanyaspor, galibiyet golünü bulamadı. Altınordu da son anlarda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

AKHİSAR BELEDİYESPOR: 1 - KAYSERİSPOR:0

Turnuvanın diğer maçında Kayserispor ile Akhisar Belediyespor karşılaştı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden iki ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva kapsamında Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Akhisar Belediyespor, ilk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmanın ikinci devresinde daha atak bir futbol ortaya koydu.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Alper Uludağ'ın sol çaprazdan verdiği pasla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eray Ataseven, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

İlerleyen dakikalarda Kayserispor, Umut Bulut ve Ömer Kandemir ile bulduğu iki pozisyonda Akhisar Belediyespor kalecisi Lukac'ı geçmeyi başaramadı.

Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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