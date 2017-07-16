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FUTBOL

Beşiktaş, Talisca'ya 50 bin Euro para cezası verdi

Yeni sezon hazırlıklarına geç katılan Talisca'ya para cezası veriliyor

16 Temmuz 2017 Pazar, 01:29:55 Güncelleme: 12:15:44

4 Temmuz’da takıma katılması gereken ancak önceki gün Türkiye’ye dönen Anderson Talisca, yeni sezonun ilk idmanına dün çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Brezilyalı yıldız, ısınma çalışmaları sonrası takımdan ayrı sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Bu arada yönetimin, Talisca’nın geç kaldığı gün başı 5 bin Euro ceza belirlediği ve 10 gün sonra gelen Sambacı’ya 50 bin Euro ceza kesileceği öğrenildi.

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