Beşiktaş, Talisca'ya 50 bin Euro para cezası verdi

4 Temmuz’da takıma katılması gereken ancak önceki gün Türkiye’ye dönen Anderson Talisca, yeni sezonun ilk idmanına dün çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Brezilyalı yıldız, ısınma çalışmaları sonrası takımdan ayrı sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Bu arada yönetimin, Talisca’nın geç kaldığı gün başı 5 bin Euro ceza belirlediği ve 10 gün sonra gelen Sambacı’ya 50 bin Euro ceza kesileceği öğrenildi.

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Talisca

beşiktaş yeni sezon hazırlıkları