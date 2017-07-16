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Atınç Nukan
FUTBOL

Kartal Hava Kuvvetleri: Atınç ve Mitrovic!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Lyon'a satılan Marcelo'nun boşluğu Atınç Nukan ve Matej Mitrovic ile doldurulması planlanıyor

16 Temmuz 2017 Pazar, 01:35:14 Güncelleme: 09:08:33

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kuvvet, denge ve kondisyon çalışmasıyla başlayan ve 1 buçuk saat süren antrenman, kondisyon çalışmaları sonrası ayak tenisi ile sona erdi. Ağır bir sakatlık yaşayan Gökhan Töre ve izinleri süren Pepe ile Quaresma idmana katılmadı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş’in, stoperler Atınç ve Mitrovic’e antrenmandan sonra özel olarak hava topu çalıştırması dikkat çekti.

Güneş’in, Marcelo’nun gidişinden sonra iki isimle daha yakından ilgilendiği belirtildi.

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