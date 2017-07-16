Bekir İrtegün'ün pasaportu FETÖ soruşturmasında iptal edilmiş

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğluve Nihat Uludağ'ın haberine göre milli futbolcu Bekir İrtegün’ün havalimanında karşılaştığı engel nedeniyle takımı Medipol Başakşehir’in Slovenya’daki kampına gidememesinin altından FETÖ iddiası çıktı. Geçen dönem başarılı bir sezon geçiren Medipol Başakşehir futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları için 8 Temmuz’da Slovanya’ya gitti. Önemli transferlerle göz dolduran takım, kampın yapılacağı Ljubliana’ya İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uçtu. Ancak pasaport kontrolünde Başakşehir kafilesini büyük bir şok bekliyordu. Tüm futbolcular ve teknik heyet her zamanki gibi kontrolden sorunsuz geçerken, eski Fenerbahçeli mili futbolcu Bekir İrtegün’ün yurtdışına çıkışına izin verilmedi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Elinde pasaportuyla havaalanında kalan 33 yaşındaki futbolcu, geri dönmek zorunda kaldı. İddialara göre, İrtegün hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurtdışı yasağı bulunuyor.

Bu yüzden takımının Slovenya kampına gidemeyen İrtegün’ün pasaportunun da iptal edildiği öğrenildi. Bu şok gelişme üzerine Medipol Başakşehir yönetimi de harekete geçti. Bu olaydan 2 gün sonra kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Bekir İrtegün’ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadesi yer aldı.

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