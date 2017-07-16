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Beşiktaş hazırlık maçı
FUTBOL

Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Fortuna Sittard maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Fortuna Sittard maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam hazırlık maçında Fortuna Sittard ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Fortuna Sittard maçı hangi kanalda?

16 Temmuz 2017 Pazar, 10:05:17 Güncelleme: 10:08:01

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, ilk hazırlık maçında bu akşam Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Fortuna Sittard maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

BEŞİKTAŞ - FORTUNA SİTTARD MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonu da şampiyonlukla bitiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Fortuna Sittard ile hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18:00'da başlayacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. Zira D-Smart veya BJK TV'nin akış programında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Beşiktaş bu maçın ardından sırasıyla Schalke 04, Valladolid, Las Palmas ve Real Betis ile de karşılaşacak.

Tarih

 Maç Saat (TSİ)

19 Temmuz

25 Temmuz

27 Temmuz

30 Temmuz

Beşiktaş - Schalke 04

Beşiktaş - Valladolid

Beşiktaş - Las Palmas

Beşiktaş - Real Betis

14:50

Açıklanmadı

Açıklanmadı

Açıklanmadı

KARTAL HAVA KUVVETLERİ: ATINÇ VE MITROVIC!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kuvvet, denge ve kondisyon çalışmasıyla başlayan ve 1 buçuk saat süren antrenman, kondisyon çalışmaları sonrası ayak tenisi ile sona erdi. Ağır bir sakatlık yaşayan Gökhan Töre ve izinleri süren Pepe ile Quaresma idmana katılmadı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş’in, stoperler Atınç ve Mitrovic’e antrenmandan sonra özel olarak hava topu çalıştırması dikkat çekti. Güneş’in, Marcelo’nun gidişinden sonra iki isimle daha yakından ilgilendiği belirtildi.

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