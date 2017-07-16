Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Fortuna Sittard maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, ilk hazırlık maçında bu akşam Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Fortuna Sittard maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

BEŞİKTAŞ - FORTUNA SİTTARD MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonu da şampiyonlukla bitiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Fortuna Sittard ile hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18:00'da başlayacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. Zira D-Smart veya BJK TV'nin akış programında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Beşiktaş bu maçın ardından sırasıyla Schalke 04, Valladolid, Las Palmas ve Real Betis ile de karşılaşacak.

Tarih Maç Saat (TSİ) 19 Temmuz 25 Temmuz 27 Temmuz 30 Temmuz Beşiktaş - Schalke 04 Beşiktaş - Valladolid Beşiktaş - Las Palmas Beşiktaş - Real Betis 14:50 Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı

KARTAL HAVA KUVVETLERİ: ATINÇ VE MITROVIC!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kuvvet, denge ve kondisyon çalışmasıyla başlayan ve 1 buçuk saat süren antrenman, kondisyon çalışmaları sonrası ayak tenisi ile sona erdi. Ağır bir sakatlık yaşayan Gökhan Töre ve izinleri süren Pepe ile Quaresma idmana katılmadı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş’in, stoperler Atınç ve Mitrovic’e antrenmandan sonra özel olarak hava topu çalıştırması dikkat çekti. Güneş’in, Marcelo’nun gidişinden sonra iki isimle daha yakından ilgilendiği belirtildi.

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Beşiktaş - Fortuna Sittard