Cengiz Ünder yılda 2.4 milyon Euro kazanacak

Medipol Başakşehir’den 15 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder’in kazanacağı ücret belli oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre, İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki genç yıldızın, yıllık 2 milyon 400 bin Euro alacağı kaydedildi. Cengiz’in, annesi için oturma izni aldığı ve ailesine Roma’da bir villa tuttuğu öğrenildi.

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Cengiz Ünder