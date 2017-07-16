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Cengiz Ünder Roma
FUTBOL

Cengiz Ünder yılda 2.4 milyon Euro kazanacak

Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalyan ekibinden yılda 2.4 milyon Euro kazanacak

16 Temmuz 2017 Pazar, 10:07:36 Güncelleme: 10:27:50

Medipol Başakşehir’den 15 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder’in kazanacağı ücret belli oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre, İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki genç yıldızın, yıllık 2 milyon 400 bin Euro alacağı kaydedildi. Cengiz’in, annesi için oturma izni aldığı ve ailesine Roma’da bir villa tuttuğu öğrenildi.

  • Roma
  • Cengiz Ünder
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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    Allah muhaffak etsin basarıları daim olsun adam gibi yaşasın
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