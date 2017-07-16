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Beşiktaş Diego Costa'yı bitirebilir Beşiktaş Transfer Haberleri 16 Temmuz 2017

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Güner'den Costa müjdesi!

16 Temmuz 2017 Pazar, 10:28:58

  • 1 Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Güner'den Costa müjdesi!
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    Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2 Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Güner'den Costa müjdesi!
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    Real Madrid'den ayrılan Pepe'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta forvet belirsizliği ise sürüyor.

  • 3 Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Güner'den Costa müjdesi!
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    Vincent Aboubakar'da mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş'ta Chelsea'den ayrılması gündemde olan Diego Costa heyecanı devam ediyor.

  • 4 Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Güner'den Costa müjdesi!
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    Hürriyet'te yer alan habere göre transfer komitesi başkanı Umut Güner, İspanyol santrfor için açık kapı bıraktı!

     

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  • 5 Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Güner'den Costa müjdesi!
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    Güner yaptığı açıklamada "Haftaya durum netleşir. Herkes ondan söz ediyor ancak belki ondan daha önemli bir oyuncu alırız." dedi.

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