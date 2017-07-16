FUTBOL
Beşiktaş Diego Costa'yı bitirebilir Beşiktaş Transfer Haberleri 16 Temmuz 2017
Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Güner'den Costa müjdesi!
16 Temmuz 2017 Pazar, 10:28:58 | Güncelleme: 10:41:05
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Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Real Madrid'den ayrılan Pepe'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta forvet belirsizliği ise sürüyor.
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Vincent Aboubakar'da mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş'ta Chelsea'den ayrılması gündemde olan Diego Costa heyecanı devam ediyor.
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Hürriyet'te yer alan habere göre transfer komitesi başkanı Umut Güner, İspanyol santrfor için açık kapı bıraktı!
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Güner yaptığı açıklamada "Haftaya durum netleşir. Herkes ondan söz ediyor ancak belki ondan daha önemli bir oyuncu alırız." dedi.
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Taraftarın sosyal medyada yoğun kampanya yaptığı Diego Costa için "Transferin olup olmayacağını gelecek hafta göreceğiz." diyen Güner, diğer bölgeler için de müjdeyi verdi.
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"Costa çok konuşuyor ancak ondan daha önemli bir oyuncuyu transfer edebiliriz. Ayrıca bir kanat transferi de yapabiliriz." diyen Güner, stoper bölgesi için de konuştu.
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Marcelo'nun Lyon'a satışı sonrasında bu bölgede eksiklik olduğu konuşuluyordu.
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Güner, "Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bunların içinde Manchester City'den Eliaquim Mangala da var." dedi.
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Güner açıklamalarına "Golcü ve stoper transferi bir hafta içinde daha da netleşir. Taraftardan sabır bekliyoruz. Kimse merak etmesin geçmişte olduğu gibi yine ihtiyacımız olan isimleri alacağız." ifadeleriyle devam etti.
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Beşiktaş taraftarı, Diego Costa'nın Instagram hesabına yaptığı yorumlarla rekor kırmayı başarmıştı.
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Siyah-beyazlılar, "Beşiktaş'a gel" anlamındaki "Come to Beşiktaş" yorumlarıyla Instagram'da Selena Gomez'e ait olan yorum rekorunu kırmıştı.