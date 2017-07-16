FUTBOL
Muharrem Usta: "Burak Yılmaz ile anlaştık"
16 Temmuz 2017 Pazar, 11:01:08 | Güncelleme: 11:12:22
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Trabzonspor camiasını Burak Yılmaz heyecanı sardı...
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Geçtiğimiz gün genel sekreter Gençağa Meriç ile başkan Muharrem Usta, Çeşme’de Burak Yılmaz ile bir araya gelmişti.
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Yapılan ilk görüşmenin ardından Bordo-Mavililer, yıldız forvet ile prensip anlaşmasına varmıştı.
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Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre başkan Usta, bu olumlu gelişmelerden hemen sonra teknik direktör Ersun Yanal’ı aradı.
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Deneyimli hocaya “Burak Yılmaz ile görüştük. İster misin hocam?” sorusunu yönelten başkan Usta, çok net bir yanıt aldı.
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‘DÜŞÜNMEYE GEREK YOK’
İstediği isimlerden biri olan Burak’taki gelişmeleri öğrenince çok mutlu olan Ersun Yanal şu ifadeleri kullandı:
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“Onu kim istemez başkanım. Burak, Türkiye’nin en iyi yerli golcüsü..."
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"Trabzonspor’da, Galatasaray’da ve A Milli Takım’da yaptıkları ortada."
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"Burada krallık yaşamış çok kaliteli bir oyuncu."
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"Anlaşabiliyorsak eğer hiç düşünmeye gerek yok. Gözünüz kapalı alın”
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BURAK TAMAM, SORUN ÇİN’DE!
Yanal’a görüşmelerin detaylarını da aktaran başkan Usta şunları söyledi
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“Hocam, Burak’ta sorun yok. Kendisiyle anlaştık prensipte. Trabzonspor’u istiyor. Sorun yok."
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"Kulübüyle görüşmeler devam ediyor."
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"Eğer anlaşabilirsek olacak bu iş. Ayrıca kiralık da olabilir”
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Ersun Yanal ise “Hayırlısı” yanıtını verdi.
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VISCA İÇİN YENİ TEKLİF 3.5 MİLYON EURO
Trabzonspor, uzun süredir transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Edin Visca için kulübü Medipol Başakşehir’e yeni bir teklif sunacak...
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Taraflar arasında yapılan son görüşmede Karadeniz ekibi, 2.7 milyon Euro bonservis bedeli artı Yusuf Erdoğan’ı teklif etmişti.
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Fakat rakamı yetersiz bulan İstanbul ekibi teklifi geri çevirmişti.
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Başkan Muharrem Usta, Yanal’ın ısrarla alınmasını istediği Boşnak kanat oyuncusu için yeniden harekete geçme kararı aldı.
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Başkan Usta’nın bu hafta içinde Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yeniden bir araya geleceği ve rakamı yükseltip 3.5 milyon Euro ve yine Yusuf Erdoğan’ı önereceği ifade edildi.
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