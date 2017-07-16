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FUTBOL

Muharrem Usta: "Burak Yılmaz ile anlaştık"

16 Temmuz 2017 Pazar, 11:01:08

  • 1 Muharrem Usta: "Burak Yılmaz ile anlaştık"
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    Trabzonspor camiasını Burak Yılmaz heyecanı sardı...

  • 2 Muharrem Usta: "Burak Yılmaz ile anlaştık"
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    Geçtiğimiz gün genel sekreter Gençağa Meriç ile başkan Muharrem Usta, Çeşme’de Burak Yılmaz ile bir araya gelmişti.

  • 3 Muharrem Usta: "Burak Yılmaz ile anlaştık"
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    Yapılan ilk görüşmenin ardından Bordo-Mavililer, yıldız forvet ile prensip anlaşmasına varmıştı.

  • 4 Muharrem Usta: "Burak Yılmaz ile anlaştık"
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    Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre başkan Usta, bu olumlu gelişmelerden hemen sonra teknik direktör Ersun Yanal’ı aradı.

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  • 5 Muharrem Usta: "Burak Yılmaz ile anlaştık"
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    Deneyimli hocaya “Burak Yılmaz ile görüştük. İster misin hocam?” sorusunu yönelten başkan Usta, çok net bir yanıt aldı.

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