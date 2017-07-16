Roma, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı

Roma, Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 1.5'u bonus olmak üzere Medipol Başakşehir'e toplamda 15 milyon Euro ödeyeceklerini açıkladı.

30 Haziran 2022'ye kadar imza atan Cengiz, yaptığı ilk açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarla tanışacağım için de çok heyecanlıyım. Kendimi geliştirmek istiyorum." dedi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Cengiz, Roma'dan yılda 2.4 milyon Euro kazanacak.

Sevilla'da efsaneleşen sportif direktör Monchi de Cengiz'in imza töreninde genç oyuncuyla ilgili konuştu. İspanyol futbol adamı, "Cengiz'i aramızda görmekten çok mutluyuz. Harika teknik özellikleri olan bir oyuncu. Yeni macerasına çabucak adapte olacağını ve yeteneğiyle çok şey katacağını düşünüyoruz." dedi.

Cengiz'in Roma'da 17 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.

Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar ona destek olan isimlere teşekkür etti.

— HT Spor (@htspor) July 16, 2017

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