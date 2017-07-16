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FUTBOL

Sneijder ve Semih Kaya'ya veda mesajı

Galatasaraylı Fernando Muslera ve Eren Derdiyok, takımdan ayrılan Wesley Sneijder ve Semih Kaya için veda mesajı yayınladılar

16 Temmuz 2017 Pazar, 11:49:16 Güncelleme: 11:53:28

Fernando Muslera ve Eren Derdiyok, Wesley Sneijder ile Semih Kaya için sosyal medyadan veda mesajı yayımladılar. Her iki yıldız da eski takım arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşırken; Uruguaylı file bekçisi, “Sizlerle oynamak benim için bir zevkti beyler. Beraber geçirdiğimiz yıllar için teşekkürler ve gelecekte başarılar” ifadelerini kullandı. Eren ise “Sizinle tanışmak, oynamak gurur vericiydi. Geleceğinizde başarı ve mutluluklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. İyi ki varsınız aslanlar” mesajını yazdı.

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