Sneijder ve Semih Kaya'ya veda mesajı

Fernando Muslera ve Eren Derdiyok, Wesley Sneijder ile Semih Kaya için sosyal medyadan veda mesajı yayımladılar. Her iki yıldız da eski takım arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşırken; Uruguaylı file bekçisi, “Sizlerle oynamak benim için bir zevkti beyler. Beraber geçirdiğimiz yıllar için teşekkürler ve gelecekte başarılar” ifadelerini kullandı. Eren ise “Sizinle tanışmak, oynamak gurur vericiydi. Geleceğinizde başarı ve mutluluklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. İyi ki varsınız aslanlar” mesajını yazdı.

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