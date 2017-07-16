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FUTBOL

Muslera'nın, Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi

16 Temmuz 2017 Pazar, 11:51:51

  • 1 Muslera'nın, Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi
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    Wesley Sneijder'la yollarını ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor!

  • 2 Muslera'nın, Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi
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    Hollandalı yıldızdan sonra Fernando Muslera'nın da ayrılabileceği iddia edildi!

  • 3 Muslera'nın, Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi
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    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds'a 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Sneijder'la yollarını ayırınca taraftarın tepkisi büyümeye başladı.

  • 4 Muslera'nın, Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi
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    Dün gece yeni transfer Mariano'yu İstanbul'a getiren Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı futbolcuyu karşılarken yönetime çağrıda bulundu.

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  • 5 Muslera'nın, Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi
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    6 sezon önce transfer edilen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da ayrılabileceği iddia ediliyor.

     

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