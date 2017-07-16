FUTBOL
Muslera'nın, Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi
16 Temmuz 2017 Pazar, 11:51:51 | Güncelleme: 12:25:10
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Wesley Sneijder'la yollarını ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor!
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Hollandalı yıldızdan sonra Fernando Muslera'nın da ayrılabileceği iddia edildi!
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds'a 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Sneijder'la yollarını ayırınca taraftarın tepkisi büyümeye başladı.
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Dün gece yeni transfer Mariano'yu İstanbul'a getiren Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı futbolcuyu karşılarken yönetime çağrıda bulundu.
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6 sezon önce transfer edilen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da ayrılabileceği iddia ediliyor.
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Akşam'da yer alan habere göre Galatasaraylı idareciler, tecrübeli kalecinin transferi için Roma ve Napoli'yle görüşüyor!
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Yönetim, senelik 3 milyon 570 bin Euro garanti ücret ve maç başına 20 bin Euro alan Muslera'yı maliyetinden dolayı elden çıkarmak istiyor.
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Haberde Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'dan Uruguaylı kaleciye kulüp bulması istendi.
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Fonseca da daha önce Lazio'da forma giyen Muslera için İtalya'ya giderek Napoli ve Roma'yla görüştü.
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre de Muslera'nın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği için bu transfer uygun bir bonservis bedeliyle bitebilir.
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Haberlerin çıkması üzerineyse taraftarın sosyal medyadaki tepkileri giderek artıyor.