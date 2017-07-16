Beşiktaş'ın Andre-Pierre Gignac transfer teklifi reddedildi (Gignac kimdir?)

Kariyerini Meksika'nın Tigres ekibinde sürdüren Andre-Pierre Gignac için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a kötü haber geldi. Santrfor arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Fransız golcü için Tigres'e 4 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre Tigres, farklı kulüplerden daha yüksek teklifler olduğunu belirterek Beşiktaş'ı reddetti.

Beşiktaş idarecileri, bu gelişme üzerine Gignac transferinde bekleme kararı aldı. Şu aşamada fiyat yükseltmek istemeyen siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ve Khouma Babacar için temaslarını yoğunlaştırmayı planlıyor.

Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, bugün yaptığı açıklamada santrfor transferinde bir şeylerin gelecek hafta içerisinde netleşeceğini söylemiş ve "Diego Costa'dan iyisini alabiliriz." demişti.

ANDRE-PIERRE GIGNAC KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 5 Aralık 1985 (31 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Martigues / Fransa

BOYU: 1,87 m

UYRUĞU: Fransa

MEVKİ: Santrfor

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 7 milyon €

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 41 maç 22 gol 7 asist 7 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: Lorient, Pau FC, Toulouse, Marsilya, Tigres

Gignac kimdir?

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Andre-Pierre Gignac

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