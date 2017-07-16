FUTBOL
Galatasaray Samir Nasri'yle anlaşma sağladı! Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray Nasri'yle anlaşma sağladı
16 Temmuz 2017 Pazar, 15:39:44 | Güncelleme: 15:48:37
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Galatasaray Sportif direktör Cenk Ergün'ün uzun süredir Nasri transferiyle uğraştığı ve Fransız yıldızın sarı-kırmızılı formayı giymesinin an meselesi olduğu ortaya çıktı.
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Sabah'ta yer alan habere göre, geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Nasri ile ilk temas İsviçre'de gerçekleşti.
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Kura çekimine Cenevre'ye giden Cenk Ergün burada oyuncunun menajeriyle masaya oturdu ve taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Galatasaray, Manchester City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nasri için İngiliz kulübü ile pazarlıklara başladı.
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Östersunds yenilgisinden sonra "Yaratıcı oyuncum yok" diyen Tudor'un da Nasri'de ısrarcı olduğu ve "Sneijder ve Bruma'nın boşluğunu Nasri ve Belhanda fazlasıyla doldurur" dediği öğrenildi.
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Tudor, Belhanda ve Nasri'yi 10 numara ve sol açıkta değişmeli olarak kullanmayı planlıyor.
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PL'DE 10 YIL
Marsilya'da 4 sezon forma giydikten sonra Arsene Wenger'in Arsenal kadrosuna kattığı Samir Nasri, 4 yıl Londra kulübü için ter döktükten sonra Manchester City'ye transfer olmuştu.
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Yıldız oyuncularla dolu kadroda 6 sezon kalmayı başaran Fransız oyuncu geçen sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giydi.
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TUDOR STRINIC'İ DE İSTEDİ
Sol bekte Carole’ü yetersiz gören İgor Tudor, yönetimden mutlaka bir sol bek alınmasını istedi.
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Fanatik'in haberine göre Tudor’un hedefindeki 1 numaralı isim vatandaşı Ivan Strinic.
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30 yaşındaki sol bek geçen sezon İtalya’da Napoli formasıyla 15 maça çıktı.
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Bu karşılaşmalarda 2 asist yapan Strinic için yönetimin gözden çıkarttığı rakam 3 milyon Euro.
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Hafta içinde resmi temasların kurulması beklenirken, Tudor, Mariano’nun ardından Strinic ile savunmayı iyice sağlama almak istiyor.