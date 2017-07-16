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FUTBOL

Galatasaray Samir Nasri'yle anlaşma sağladı! Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Nasri'yle anlaşma sağladı

16 Temmuz 2017 Pazar, 15:39:44

  • 1 Galatasaray Nasri'yle anlaşma sağladı
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    Galatasaray Sportif direktör Cenk Ergün'ün uzun süredir Nasri transferiyle uğraştığı ve Fransız yıldızın sarı-kırmızılı formayı giymesinin an meselesi olduğu ortaya çıktı.

  • 2 Galatasaray Nasri'yle anlaşma sağladı
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    Sabah'ta yer alan habere göre, geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Nasri ile ilk temas İsviçre'de gerçekleşti.

  • 3 Galatasaray Nasri'yle anlaşma sağladı
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    Kura çekimine Cenevre'ye giden Cenk Ergün burada oyuncunun menajeriyle masaya oturdu ve taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

  • 4 Galatasaray Nasri'yle anlaşma sağladı
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    Galatasaray, Manchester City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nasri için İngiliz kulübü ile pazarlıklara başladı.

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  • 5 Galatasaray Nasri'yle anlaşma sağladı
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    Östersunds yenilgisinden sonra "Yaratıcı oyuncum yok" diyen Tudor'un da Nasri'de ısrarcı olduğu ve "Sneijder ve Bruma'nın boşluğunu Nasri ve Belhanda fazlasıyla doldurur" dediği öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    Bu nasıl transfer hareketidir önce oster maçını kazanın yoksa sonra dan messi gelse taraftar stada gelmez
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