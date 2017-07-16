Ümit Özat başta Alex ve Galatasaray olmak üzere çarpıcı açıklamalar yaptı

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"Gençlerbirliği tarihinin en zor sezonu. Bundan önce Gençlerbirliği hep kar ederdi. Ama bu sene bunu düşünmememiz lazım. Bu sezon sergileyeceğimiz performans bu kulübün gelecek belki de 40 yılını etkileyecek. Kritik bir sezon. Stadımız yok. İlhan Cavcav’ın adını veriyorsunuz."