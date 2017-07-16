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FUTBOL

Ümit Özat başta Alex ve Galatasaray olmak üzere çarpıcı açıklamalar yaptı

16 Temmuz 2017 Pazar, 15:58:52

  • 1 Ümit Özat başta Alex ve Galatasaray olmak üzere çarpıcı açıklamalar yaptı
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    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Hollanda'da açıklamalar yaptı. 

  • 2 Ümit Özat başta Alex ve Galatasaray olmak üzere çarpıcı açıklamalar yaptı
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    Fanatik'e konuşan Özat, Alex'ten 6-0'lık maça, İlhan Cavcav'dan Galatasaray'a kadar birçok konuda yorumda bulundu.

  • 3 Ümit Özat başta Alex ve Galatasaray olmak üzere çarpıcı açıklamalar yaptı
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    İşte Özat’ın o sözleri:

  • 4 Ümit Özat başta Alex ve Galatasaray olmak üzere çarpıcı açıklamalar yaptı
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    "1907-2007... Fenerbahçe’nin 100. yılında kaptan olacağımı kim bilebilirdi. Yıllarca çok çalışmak istedik ama rahmetli İlhan Cavcav'ın son hocası olduk." 

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  • 5 Ümit Özat başta Alex ve Galatasaray olmak üzere çarpıcı açıklamalar yaptı
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    "Keşke yaşasaydı da bizi de gönderseydi. Şimdi onun adının verildiği sezonda takımının başında ben varım. Biz şimdi 34 tane deplasman maçı oynayacağız. Her bölgede birbirine yakın iki oyuncu tutmak zorundayız." 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 9 dakika önce
    Alex in kramponun bağcığı olamazsın
  • Misafir 18 dakika önce
    Helal olsun Fenerbahçe'li adam İnşallah birgün Fenerle şampiyon olursun
  • Misafir 32 dakika önce
    galatasarayda seni istiyodu zaten...boş muhabbett..boşşşş
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