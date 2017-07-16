FUTBOL
Ümit Özat başta Alex ve Galatasaray olmak üzere çarpıcı açıklamalar yaptı
16 Temmuz 2017 Pazar, 15:58:52 | Güncelleme: 16:25:54
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Hollanda'da açıklamalar yaptı.
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Fanatik'e konuşan Özat, Alex'ten 6-0'lık maça, İlhan Cavcav'dan Galatasaray'a kadar birçok konuda yorumda bulundu.
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"1907-2007... Fenerbahçe’nin 100. yılında kaptan olacağımı kim bilebilirdi. Yıllarca çok çalışmak istedik ama rahmetli İlhan Cavcav'ın son hocası olduk."
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"Keşke yaşasaydı da bizi de gönderseydi. Şimdi onun adının verildiği sezonda takımının başında ben varım. Biz şimdi 34 tane deplasman maçı oynayacağız. Her bölgede birbirine yakın iki oyuncu tutmak zorundayız."
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"Gençlerbirliği tarihinin en zor sezonu. Bundan önce Gençlerbirliği hep kar ederdi. Ama bu sene bunu düşünmememiz lazım. Bu sezon sergileyeceğimiz performans bu kulübün gelecek belki de 40 yılını etkileyecek. Kritik bir sezon. Stadımız yok. İlhan Cavcav’ın adını veriyorsunuz."
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"OSTİM Stadı’nı küçümsemiyorum ama bu ruhu yücelterek yaşatmak istiyorsanız bu takımı statsız bırakmayın. 19 Mayıs Stadı’nı bir sene sonra yıksanız ne olur. En azından başkanın ruhunu başkanlık yaptığı statta yaşatalım."
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"5 TRANSFER ŞART"
“Gerekirse en az 4-5 oyuncu daha almalıyız. Allah korusun bu takım düşerse kaybolur gider. Bu sene bu takımı geleceğini kurtarma senesi."
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"Bir kenar, bir santrfor, bir 8 numara, bir de sol stoper almamız lazım. Rahmetliye karşı büyük sorumluluğumuz var. Murat başkan sağolsun ne istersek yapıyor. Ufku çok geniş. Çalıştığım en iyi başkan diyebilirim.”
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"ESKİŞEHİR'İ İSTEDİM"
“Eskişehir Stadı’nda oynamak isteyen benim. Yetkililerin devreye girmesi lazım. Herkesin saygı duyduğu bir adamın adının verildiği sezonda stat yıkımını bir sene ertele ne olacak! Bunlar bizim fikirlerimiz. Duyarlı olmak gerek. İlhan Cavcav’ın ruhunu başka yerde anamazsın.”
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ALEX'E SERT CEVAP: "NEDEN BAŞARISIZ BELLİ!"
“Alex efendi kitabında açıklıyor. ‘Ümit varken o yemeğe oturmadan kimse oturamazdı’ diyor. ‘O gittikten sonra ilk işim bunu serbest bırakmak oldu’ diyor. Kendini ele veriyor. Belli neden 6 senede yalnızca bir kez şampiyonluk yaşadığı...”
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“Hasan Ali sağ bek oynayınca kimse bir şey demiyor. Ümit Özat’ın iki ayaklı oyuncu olduğunu anlayamadılar yıllarca. Ben sarı saçlı olsam, kulağımda bir küpe olsa Kadıköy’e benim heykelimi dikerlerdi. Başkasının değil."
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"Ama Türkiye’de insanlar senin kara kaşına kara gözüne bakıyorlar. Konuşurken k’yi nasıl söylediğine bakıyorlar. Futbol konuşacaksak en kralıyla oturur konuşuruz. Biz orada futbolcuyken oyunculara pozisyon almayı öğretirdik."
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"5 yılda 3 şampiyonluk yaşadık, bir de Denizli’de kaçan var. Bizden sonra kimler geldi, kimler geçti..."
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"ALMANCA BİLMEDEN KAPTAN OLDUM"
“Sol bek oynuyordum Almanya’da, 2 kelime Almanca bilmeden kaptan oldum. Bir sorarlar adama, ‘Neden kaptan oldu bu adam?’ var bir şey demek ki."
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"Fenerbahçe’de bir sene sonra, Gençlerbirliği’nde 21 yaşında kaptan oldum. Bozukluk burdan belli, 6 yılda bir başarın var. Türkiye çok modernliği kaldıran bir ülke değil."
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"6 yılda bir şampiyonluğun var. Kendini mi tatmin ediyorsun! 17 sene top oynadım 15 sene kaptanlık yaptım.”
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"Sen 20 gol attığın için hangi hoca gelmiş gitmiş umrunda olmadı hiç. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Büyük yetenek ama liderlik başka bir şey. Alex’ten lider çıkmaz, liderden Alex çıkmaz.”
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"EKMEĞE MUHTAÇ OLMAZSAM GALATASARAY'A GİDECEĞİM PARA YOK"
“Ekmeğe muhtaç olmadığım sürece beni Galatasaray’a götürecek bir para yok. Çoluk çocuğumun rızkı için limon da satarım ama beni oraya götürecek para basılmadı."
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"İYİ SAVUNMA ŞAMPİYON YAPAR"
“Artık dünya futbolunda Benitez, Simeone, Mourinho hepsi savunmalarıyla ön plana çıktı. Hücum takıma maç kazandırır, savunma şampiyon yapar."
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"Saha dağılımında 5’li sistem çok etkili oluyor. Türk futbolunun kriteri belli. İyi savunacaksın, yakaladın mı atacaksın. Bir dönem Mourinho 4-6-0 oynadı, biz geçen sene 5-5-0 oynadık. Bu takım bunu oynardı.”
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"6-0'LIK MAÇIN RÜYASI VAR"
“İsmail Güldüren’le aynı odada kalıyorum. Çağırdım, ‘Bugün 2 gol, 2 asist yapacağım’ dedim. İnanmadı tabii ama 3 gol, 1 asistle bitti maç..."
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"Galatasaray o maçı 4-2 de kazanbilirdi, çok kaçırdılar ama biz geldiğimizi attık. Galatasaray da kupada 5-1 yendi bizi, cezalıydım ben. İnsanlar olaylara gülerek yaklaşmayı bilmiyorlar. Tepki gösteriyorlar o dönemki anılarımı anlattığımda. Böyle yaklaşmamak lazım.”
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İLHAN CAVCAV'LA İLGİLİ...
"Başkanla görüşmeye ilk gittim. Beni hep yanlış anlatıyorlar. Halbuki oğlu hariç en eski tanıdığı adam benim."
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"İlk maç Kayseri ile. Bana, ‘Oğlum primi ne yapalım’ dedi. 12 veriyorlarmış. ‘Çok veriyorsun başkanım, bu kadar zengin oldu mu bu kulüp. 6-7 yeter.’ dedim. ‘Sen ne güzel bir çocuksun oğlum’ diyerek primi 15 bin TL yaptı.
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"KADROYA BİR KEZ BİLE KARIŞMADI"
"Herkes kadroyu o yapıyor diyordu. Bir gün bana karışmadı. Hani derler ya kibrit kutunda kadro veriyor diye bir gün bana karışmadı. Yalnızca bir kez aradı."
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"Oğlum Ahmet Çalık’la İrfan Can’ı sattım, sakatlık olmasın oynatma’ dedi, doğru zaten. Bir de Fenerbahçe’yi 2-1 yendiğimiz kupa maçına çıkarken. ‘Evladım sen bilirsin ama Hopf’u kesmeyip oynatmak daha mantıklı’ dedi. 40 yıl başkanlık yapan adamın buna hakkı var."