Fenerbahçe'de Isla sürprizi (Isla kimdir?)

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe transferde plan değişikliğine gidiyor. Sarı-lacivertliler sağ bek transferi yapmak için harekete geçti.
İlk hedef Serie A ekiplerinden Cagliari'nin deneyimli sağ beki Mauricio Isla.
Şilili futbolcuya katmak isteyen yönetim, İtalyan kulübüyle temasa geçti. Ancak iki kulüp pazarlıklarda henüz anlaşma sağlamış değil.
Daha önce Juventus formasıyla Seria A şampiyonluğu yaşayan Isla'nın transfer edilmesi halinde sağ bek rotasyonu Şener Özbayraklı ile tamamlanmış olacak.
Monaco'dan alınan Nabil Dirar ise ekstra durumlar haricinde ofansta düşünülecek.