ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe'de Isla sürprizi (Isla kimdir?)

Fenerbahçe'de Isla sürprizi

16 Temmuz 2017 Pazar, 23:00:17

  • 1 Fenerbahçe'de Isla sürprizi
    1 | 7

    NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe transferde plan değişikliğine gidiyor. Sarı-lacivertliler sağ bek transferi yapmak için harekete geçti.

     

  • 2 Fenerbahçe'de Isla sürprizi
    2 | 7

    İlk hedef Serie A ekiplerinden Cagliari'nin deneyimli sağ beki Mauricio Isla.

     

  • 3 Fenerbahçe'de Isla sürprizi
    3 | 7

    Şilili futbolcuya katmak isteyen yönetim, İtalyan kulübüyle temasa geçti. Ancak iki kulüp pazarlıklarda henüz anlaşma sağlamış değil.

     

  • 4 Fenerbahçe'de Isla sürprizi
    4 | 7

    Daha önce Juventus formasıyla Seria A şampiyonluğu yaşayan Isla'nın transfer edilmesi halinde sağ bek rotasyonu Şener Özbayraklı ile tamamlanmış olacak.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Fenerbahçe'de Isla sürprizi
    5 | 7

    Monaco'dan alınan Nabil Dirar ise ekstra durumlar haricinde ofansta düşünülecek.

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000