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FUTBOL

Fenerbahçe'de Mauricio Isla sürprizi (Mauricio Isla kimdir?)

Fenerbahçe'de Isla sürprizi

16 Temmuz 2017 Pazar, 23:00:17

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    İtalyan basınına göre, Fenerbahçe, Şilili sağ bek Mauricio Isla'yı transfer etti.

     

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    Kanarya'nın Mauricio Isla ile 3 yıllığına anlaştığı ve oyuncunun salı günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

     

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    Mauricio Isla'nın Cagliari'den aldığı yüksek maaş ve oyuncunun da takımdan ayrılmak istemesi sebebiyle serbest kalacağı öğrenildi.

     

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    Salı günü sağlık kontrolünün ardından Mauricio Isla'nın Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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    Daha önce Juventus formasıyla Seria A şampiyonluğu yaşayan Isla'nın transfer edilmesi halinde sağ bek rotasyonu Şener Özbayraklı ile tamamlanmış olacak.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 9 saat önce
    Bence emre mor gelmeli ama umudumuz kesmeyelim
  • Misafir 9 saat önce
    Bence de hiç şey olmayacak Fenerbahçe transfer falan yapmaz
  • Misafir 10 saat önce
    Bu seneede bisey olmayacak arkadaşlar bu takımdan boşuna ümitlenmeyelim
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