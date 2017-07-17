FUTBOL
Fenerbahçe'de Mauricio Isla sürprizi (Mauricio Isla kimdir?)
Fenerbahçe'de Isla sürprizi
16 Temmuz 2017 Pazar, 23:00:17 | Güncelleme: 17 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:18:38
-
1
1
|
8
İtalyan basınına göre, Fenerbahçe, Şilili sağ bek Mauricio Isla'yı transfer etti.
-
2
2
|
8
Kanarya'nın Mauricio Isla ile 3 yıllığına anlaştığı ve oyuncunun salı günü İstanbul'a geleceği belirtildi.
-
3
3
|
8
Mauricio Isla'nın Cagliari'den aldığı yüksek maaş ve oyuncunun da takımdan ayrılmak istemesi sebebiyle serbest kalacağı öğrenildi.
-
4
4
|
8
Salı günü sağlık kontrolünün ardından Mauricio Isla'nın Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
-
5
5
|
8
Daha önce Juventus formasıyla Seria A şampiyonluğu yaşayan Isla'nın transfer edilmesi halinde sağ bek rotasyonu Şener Özbayraklı ile tamamlanmış olacak.
-
6
6
|
8
Monaco'dan alınan Nabil Dirar ise ekstra durumlar haricinde ofansta düşünülecek.
-
7
7
|
8
Sarı-lacivertlilerin Jeremain Lens veya Emre Mor transferlerinden en az birini rafa kaldırması bekleniyor.
-
8
8
|
8
Mauricio Isla kimdir?
Adı: Mauricio Anibal Isla
Doğum tarihi: 12 Hazitan 1988
Doğduğu il: Buin / Şili
Yaş: 29
Boyu: 1,76 m
Uyruğu: Şili
Mevki: Defans - Sağ Bek
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 4,00 milyon €
Oynadığı takımlar: Udinese, Juventus, QPR, Marsilya, Cagliari