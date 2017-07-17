FUTBOL
Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'dan Anthony Martial hamlesi (17.07.2017)
Günün Beşiktaş transfer haberleri (17.07.2017)
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:55:56 | Güncelleme: 10:52:19
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Aboubakar'ın Porto'da kalması sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş için fırsat kapıya geldi.
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Takvim'in haberine göre, Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun yönetimine "Süre alacağı bir takıma gitmesi faydalı olur. Kiralansın" dediği Fransız forvet Anthony Martial için Beşiktaş hemen devreye girdi. Mario Gomez'in ardından takıma gelen Aboubakar'ın yerini doldurmak için ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi bunun üzerine hemen harekete geçti. Hem oyuncunun menajeri hem de Manchester United yönetimi ile temas kurdu.
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Siyah-Beyazlı yönetiminden bir heyet bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Martial için Manchester United yönetimi ile pazarlığa oturacak. Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 41 resmi maça çıkan Martial, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 kez forma giydi ve bu kupanın kazanılmasında pay sahibi oldu.
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Anthony Martial, henüz 22 yaşında olmasına rağmen Fransa Milli Takımı'nda 15 kez forma giydi. Son derece atletik özelliklere sahip olan Anthony Martial, santrafor mevkinde çabukluğu ve süreti ile tanınıyor.
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HIZI VE ÇABUKLUĞUYLA BAŞ DÖNDÜRÜYOR
Anthony Martial'ın en önemli özelliği çabukluğu ve sürati. Bu özelliğiyle klasik santrfor tipinden biraz farklı. Beşiktaş, Fransız futbolcuyu transfer etmesi durumunda Türkiye Ligi'nde savunmaların başına çok iş açacak gibi görünüyor.
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GIGNAC ŞOKU
Gignac için kulübü Tigres ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. Meksika ekibi Siyah-Beyazlılar’ın teklifine olumsuz yanıt verdi.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre, Kartal’ın 4 milyon Euro’luk teklifini geri çeviren Tigres, Gignac için farklı kulüplerden daha yüksek teklifler olduğunu belirtti.
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Bu gelişme üzerine Vincent Aboubakar ve Fiorentina’dan Khouma Babacar için temaslarını yoğunlaştırmayı planlayan yönetim, forvet transferini kısa süre içinde tamamlamayı düşünüyor. Aboubakar veya Babacar’ı bonservisi ile transfer etmek isteyen Siyah Beyazlılar, bu hafta içinde net sonuçlar almaya çalışacak.
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KANAT TRANSFERİNDE 2 ADAY VAR
Siyah-Beyazlılar, Gökhan Töre’nin sakatlığı sonrasında yıldız ismin bölgesini yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, bu doğrultuda 2 eski Fenerbahçeli Jeremain Lens ve Luis Nani ikilisinden birini Beşiktaşlı yapmayı planlıyor.
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Fanatik'in haberine göre, belirlediği hedefleri için Sunderland ile Valencia kulüplerine 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini ileten Kartal, cevap bekliyor. Beşiktaş’ın bu hafta içerisinde bu bölgedeki eksiğini kapatacağı konuşuluyor.
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SUNDERLAND KAPIYI GÖSTERDİ
Lens’in geleceğiyle ilgili olarak açıklamada bulunan Sunderland menajeri Simon Grayson, “Bu formayı giymek istemeyen oyuncular varsa gidebilirler” ifadelerini kullanarak Hollandalı futbolcuyu işaret etti.
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Bu gelişme sonrasında 29 yaşındaki oyuncuyu göndermeye sıcak bakan İngiliz ekibine Kara Kartal’dan 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) satın alma opsiyonlu kiralama önerisi gittiği ifade edildi. Fenerbahçe’den beklediği geri dönüşü alamayan Lens’in, Beşiktaş’ın ilgisine olumlu baktığı ve kulüplerin görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
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DİEGO COSTA BEKLEYİŞİ
Chelsea’yle köprüleri atan ve eski kulübü Atletico Madrid’e dönmek için geri sayımda bulunan Diego Costa’nın bekleyişi sürüyor.
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Fanatik'in haberine göre, ülkesi Brezilya’da tatilini sürdüren 28 yaşındaki golcünün, bu hafta Madrid’e gidip yeni takımına katılması bekleniyor. 6 aylık transfer cezası bulunması sebebiyle Costa’yı yarım dönem oynatamayacak olan Atletico’nun, oyuncusunu bu sürede Kara Kartal’a göndermesi planlanıyor.
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Yıldız ismin menaceri Jorge Mendes’le bu formül üzerinde anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın, Chelsea ve Atletico arasındaki anlaşmanın resmiyet kazanması sonrasında resmen devreye gireceği öğrenildi.
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KARTAL'A SÜRPRİZ İSİM
Fotomaç'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Brezilya 2. Ligi takımı Guarani'nin, Paraguaylı santrforu Braian Samudio ile temas kurduğu öne sürüldü. Geride kalan 7 haftada 3 gol, 1 asistle oynayan 21 yaşındaki golcünün peşinde Sao Paulo, Corinthians gibi devlerin olduğu ama genç yıldız adayının Avrupa'yı tercih ettiği belirtildi.
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REMY İSMİ YİNE GÜNDEMDE
Spor Toto Süper Lig'de son 2 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, yeni dönemde başarısını Avrupa'ya da taşımak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda takıma dünyaca ünlü bir golcü kazandırmayı planlayan yönetim, son olarak gündemine, geçen sezon Crystal Palace'ta kiralık olarak görev yapan Loic Remy'yi aldı.
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Sporx'in haberine göre, geçen sezon Crystal Palace'ta çıktığı 20 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandıran 30 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmeyen İtalyan menajer Antonio Conte'nin, yıldız ismin gönderilmesini istemesi sonrasında Kartal devreye girdi. Tecrübeli oyuncu için Chelsea'yle temaslara başlayan Beşiktaş'ın, Maviler'den maliyet raporu istediği bildirildi.
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BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ
Fransız futbolcuyu 2014 yılında Queens Park Rangers'tan 13.2 milyon Euro (54 milyon TL) karşılığında renklerine bağlayan Chelsea'nin, son dönemde performans olarak düşüşe geçen tecrübeli ismi düşük bir bedele elinden çıkarmayı planladığı konuşuluyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi bitirmek için 4 milyon Euro'ya (16 milyon TL) kadar çıkabileceği gelen haberler arasında...