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FUTBOL

Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'dan Anthony Martial hamlesi (17.07.2017)

Günün Beşiktaş transfer haberleri (17.07.2017)

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:55:56

  • 1 Günün Beşiktaş transfer haberleri (17.07.2017)
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    Aboubakar'ın Porto'da kalması sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş için fırsat kapıya geldi.

  • 2 Günün Beşiktaş transfer haberleri (17.07.2017)
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    Takvim'in haberine göre, Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun yönetimine "Süre alacağı bir takıma gitmesi faydalı olur. Kiralansın" dediği Fransız forvet Anthony Martial için Beşiktaş hemen devreye girdi. Mario Gomez'in ardından takıma gelen Aboubakar'ın yerini doldurmak için ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi bunun üzerine hemen harekete geçti. Hem oyuncunun menajeri hem de Manchester United yönetimi ile temas kurdu.

  • 3 Günün Beşiktaş transfer haberleri (17.07.2017)
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    Siyah-Beyazlı yönetiminden bir heyet bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Martial için Manchester United yönetimi ile pazarlığa oturacak. Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 41 resmi maça çıkan Martial, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 kez forma giydi ve bu kupanın kazanılmasında pay sahibi oldu.

  • 4 Günün Beşiktaş transfer haberleri (17.07.2017)
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    Anthony Martial, henüz 22 yaşında olmasına rağmen Fransa Milli Takımı'nda 15 kez forma giydi. Son derece atletik özelliklere sahip olan Anthony Martial, santrafor mevkinde çabukluğu ve süreti ile tanınıyor.

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    HIZI VE ÇABUKLUĞUYLA BAŞ DÖNDÜRÜYOR
    Anthony Martial'ın en önemli özelliği çabukluğu ve sürati. Bu özelliğiyle klasik santrfor tipinden biraz farklı. Beşiktaş, Fransız futbolcuyu transfer etmesi durumunda Türkiye Ligi'nde savunmaların başına çok iş açacak gibi görünüyor.

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