Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'dan Anthony Martial hamlesi (17.07.2017)

2 | 19

Takvim'in haberine göre, Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun yönetimine "Süre alacağı bir takıma gitmesi faydalı olur. Kiralansın" dediği Fransız forvet Anthony Martial için Beşiktaş hemen devreye girdi. Mario Gomez'in ardından takıma gelen Aboubakar'ın yerini doldurmak için ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi bunun üzerine hemen harekete geçti. Hem oyuncunun menajeri hem de Manchester United yönetimi ile temas kurdu.